13 Haziran Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

13 Haziran 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda bilgi veriyor. Ay 13 Haziran Pazar günü Ay saat 21.22'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. İçgüdülerimize güvenmemiz gereken bir gündeyiz. Bugün kabımıza sığmakta zorlanabiliriz. İçsel anlamda günün ikinci yarısında patlamaya hazır bir tavırda olabiliriz. Ay saat 14.16 ile 21.22 arasında boşlukta olacağından önemli işlerimizi bu zaman zarfına almamaya dikkat etmeliyiz. 13 Haziran Pazar günü yengeç burcunu sağlık konuları, Başak burcunu hayır işleri bekliyor. İşte 13 Haziran günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 13 Haziran Pazar günü Ay saat 21.22'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin. Günün genelinde harekete geçirici enerjin hayli yüksek.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin. Bugün kabına sığmakta zorlanabilirsin. Ay saat 14.16 ile 21.22 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Yengeç burcunda ilerleyeceği sabah saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Fiziksel enerji gerektiren işlerini bilhassa sabah saatlerine alman iyi olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah enerjin hayli aktif. Çevrende kendini fazla abartan insanlar olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 13 Haziran Pazar günü Ay saat 21.22'de Ay Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Günün ikinci yarısında kendini daha fazla ön plana getirmek istiyorsun. Akşam saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili hayır işlerine yönelebilirsin. Öğlen saatlerinde patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün ilk yarısında olayları abartmaya meyilli bir tavır takınacak olabilir veya çevrende bu tarz insanları görecek olabilirsin. Ay saat 14.16 ile 21.22 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında hareket enerjin hayli aktif. Spor ve bunun gibi aktiviteler için uygun enerjiler var.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Ay saat 14.16 ile 21.22 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ilk yarısında harekete geçirici enerjin hayli yüksek. Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bilhassa sabah saatlerinde ofis ortamındaki arkadaşlarınla birlikte bir aile gibi olmak isteyecek olabilirsin. Bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısın İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde daha çok seninle aynı fikre sahip insanlarla çalışmak isteyebilirsin. Sabah enerjin hayli aktif olacaktır.