13 Haziran cuma 2020 Türkiye Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları,2.dalgamı oluyor

Türkiye'de koronavirüs vakaları neden artmaya başladı,13 haziran cuma Fahrettin Koca resmi twitter vaka sayısı açıklaması
Malesef korkulan oluyor.Aylardır başarı ile yürüttüğümüz bu koronavirüs illetinde yeniden bir artış söz konusu..
13 Haziran cuma 2020 Türkiye Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
Sağlık bakanımız Sn.Fahrettin Koca,biraz önce resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre
13 haziran 2020 cuma günü Türkiye'De koronavirüs vaka sayılarının artma eğilimine gittiğini belirtti.
İşte o güncel veriler:
BUGÜN YAPILAN TEST SAYISI: 45,092
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:1,459
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI:14
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI:985
Evet 13 haziran itibarı ile her ne kadar test sayısı artmış olsa da vaka sayılarında öngörülebilir de olsa
ciddi bir artış söz konusu.
Hatırlarsanız düne kadar hep 1000'li rakamların altında seyreden koronavirüs vaka sayıları dünde bir
artış trendine girmişti ve vaka sayısı aniden binin üzerine çıkıp 1,195 olmuştu.
Fahrettin Koca resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile tüm vatandaşlarımızı
uyardı..
2.DALGA MI GELİYOR ENDİŞESİ!
Son birkaç gündür gelen haberler hiç de iyi gözükmüyor..Vatandaşlarımız tekrar eski günlere mi dönüyoruz
2.dalga mı geliyor endişesi içerisinde.
Henüz 2.dalga diye bir durum söz konusu değil.Ancak bakanımızın açıkladığı ve artık herkesin bildiği
kurallara özenle uymazsak, her an 2.dalgayı yaşayabiliriz.
Tehdit asla geçmiş değil.Hatta şimdiler de daha dikkatli olmalıyız.
Aksi takdir de eski yasaklara,o kötü ve sıkıntılı günlere dönmek zorunda kalabiliriz.
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