13 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

13 Eylül 2021 Pazartesi burçları hareketli bir gün bekleyebilir. İkizler için işlerini tamamlama enerjisi olabilir. Boğa'lar önemli kararlar verebilir. Peki, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü burçları neler bekliyor? İşte burçları ilgilendiren şaşırtıcı yorumları...

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Güneş Neptün ve Ay t karesi akşam vakitlerinde etkili olacak. Gerçekler ve hayaller arasında zihnimiz gidip gelirken, gerçeklerin yükü zaman zaman ağır gelebilir. Üzerimizdeki yüklerden arınmak ve ruhumuzu arındırmak için aslında bir fırsat karşımızda. Güzel değerlendirebilirsek, temeli sağlam her türlü adımı atmak mümkün. Merkür Seginus sabit yıldızıyla kavuşum yapacak, arkadaşlarınızın sebep olabileceği olaylar karşısında zor durumda kalmak ruhunuzu yorabilir. Bugün kim dost kim düşman? Kim gerçek kim sahte her şey ortada sizler için.

Ay'ın konumu gereği sabah saatlerinde rüyalarımızda ölmüş yakınlarımızı görebiliriz. Gün içerisinde ise hukuki konular, eğitim ve yurtdışı prosedürleriyle ilgili çözüm bekleyen konularla ilgili adımlar atabiliriz. Venüs Saturn karesi, anne baba sevgisi, eş ve sevdiğimiz kişiye yeteri kadar ilgi gösterememek ve ilgi alamamak da etkin olacak gibi görünüyor. Her fırsatta ne kadar değerli olduğumuzu hafta boyunca hatırlatmak oldukça kıymetli. Trafik ve yolculuklarda yaşanabilecek kazalara da oldukça açığız, aman dikkatli araç kullanmak önemli.

Koç: Çalışma hayatınızda düzenleyeceğiniz pek çok toplantı sonucunda uzunca zamandır beklediğiniz sonuçları alacağınız gerçek sonuçlar sizinle birlikte olacak. Yabancılar ve hukuki konular gündeminizde olacak. Evinizin içerisinde eşinizin ailesi tarafından gelecek destekler karşısında kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Üniversite ya da yeni bir eğitim sürecindeyseniz değişen bir düzen aşamasında enerjiniz gün içerisinde yorulabilir ve yabancı pek çok kişiyle tanışmak heyecanlı olabilir.

Boğa: Beraberliğinizde gerçekler ve hayaller karşısında olmak biraz canınızı acıtabilir ama bu süreç içerisinde alacağınız tamam mı devam mı kararı, ileride yaşayacağınız pek çok konu hakkında sizi koruyacak enerjiler içeriyor. Birbirinize kenetlenmeyi başarabilirseniz, Mart 2022 sonrası güzel görünüyor. Bebek bekleyenler gün içerisinde sürprizlere oldukça açıklar.

İkizler: Eşinizle ilgili ben mi biz mi soruları zihninizden geçerken, birbirinize zaman ayırmak zorlayıcı olabilir. Evinizi ya da ofisinizi dekore ediyorsanız gün içerisinde tamamlanma enerjisinde olacaksınız. Ev alma- satma işlemleriniz bulunuyorsa günü değerlendirmek iyi olabilir.

Yengeç: İş hayatınızda yapacağınız yeni bir sözleşme ya da eğitim için güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Kısa seyahatler ve kendi sağlığınıza dikkat edecek aktivitelerde bulunabilirsiniz. Gün içerisinde fazlaca kardeş ve yakın arkadaşlarınızın işleri için kendinizi koştururken bulabilirsiniz.

Aslan: Para konusunda oldukça şanslı enerjiler altındasınız. Umulmadık fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kalbiniz boşsa gün içerisinde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden manevi anlamda güzellikler ve sürprizlerle karşılaşacağınız özel bir gün geçirebilirsiniz.

Başak: Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz, kendi kabuğunuza çekilmenin tadını yaşayacağınız kıymetli bir gün. Kendinizi geliştirmek için hangi konularda eksiksiniz, bunları hayat akışınızın içerisine katmak için fırsatlarınız olacak. Yeni iş fırsatları, ev dekore ediyorsanız evinizin düzenini değiştirmek ya da ev sahibi olmak için kıymetli bir gün.

Terazi: Zihninizden geçenleri hayat akışınızın içerisine katacağınız önemli bir gün. İçte bir yerde saklı kalan dertleri yakınlarınızla paylaşmak, onlardan destek görmek önemli olabilir. Önemli bir hastalık atlattıysanız iyileşme sürecinde olabilirsiniz.

Akrep: Arkadaş ortamlarınızdaki bazı kişilerin gerçek yüzünü göreceğiniz, gerçekten değer görüp görmediğinizi fark edeceğiniz önemli bir gün. Borç para almak isteyenlere karşı paranızın karşılığını alamama ihtimalinizi bilerek ilerlemek önemli.

Yay: İş hayatınızda kendinizi göstereceğiniz güzel bir gün. Belirsiz olan pek çok konu netlik kazanmaya başlarken, kendi istekleriniz, kendi öncelikleriniz hayat akışınız içinde oldukça önemli. Gün içerisinde sağlığınıza dikkat etmeli, geçmişteki kronik rahatsızlıklarınızın tetiklenmesi ihtimaline karşı önlemlerinizi almalısınız.

Oğlak: Yabancılardan aldığınız iş tekliflerini değerlendireceğiniz, hukuki konuların sonucunun netlik kazanacağı, uzak akrabalarınızın sağlığıyla ilgili önemli bir süreci atlatacağınız önemli bir gün olabilir. Gün içerisinde cüzdan, bavul kayıplarına dikkat etmelisiniz.

Kova: Bebek bekleyenler gün içerisinde sürpriz haberler duyabilir. Prim, sigorta, seyahat aracılığıyla para kazanabilirsiniz. Eşinizin yurtdışı planları olabilir, biraz ayrı kalma ihtimaliniz bulunabilir. Birbirinize kenetlenmek oldukça önemli.

Balık: Eşinizin kariyeri hakkında gelişen sürpriz haberler gündeminizde olabilir. Dostlarınız sizin kariyer konularınız hakkında yardımcı olabilir. Eşinizle babanız arasında bir sıkıntı bulunuyorsa gün içerisinde sakin kalmalı ve pek çok konunun geçici olduğunu bilerek ilerlemek ruhunuza iyi gelebilir.