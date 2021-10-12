13 Ekim Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

13 Ekim 2021 burç yorumları aşk, sağlık ve para konularında merak ediliyor. 13 Ekim Çarşamba günü Koç burcu kariyerinde güçlenebilir, Terazi burcunun daha önce evde yaşadığı sıkıntılar tekrar edebilir. Boğa burçları ise hukuksal konularda şanslı olduğu bir günde. Günlük burç yorumları Astrolog Özlem Recep tarafından ele alındı. İşte 13 Ekim Çarşamba 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

13 EKİM ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

Ay Oğlak burcu seyriyle devam ediyoruz. Zorlu bir gün. Ay Pluton kavuşumu, Güneş karesi yaşayacağız. Otoriteyle kavga ve güç gösterileri yaşayabiliriz. Sevgi ve beraberliklerde yanlış yapmaya oldukça açık bir gökyüzüyken, özellikle 2019 sonunda yaşadığımız sağlık sıkıntısı ya da sıkıntılı kişilerden çektiklerimiz bulunuyorsa hesaplaşma döngüsü içerisinde kendimizi bulabiliriz.

Koç Burçları: Kariyerinizle ilgili güç kazanacaksınız, ancak açık düşmanlara ya da ortağınızdan gelecek hileli davranışlara dikkat.

Boğa Burçları: Hukuksal konulardan yana oldukça şanslısınız. Çalışma arkadaşlarınızla çekişmemeye özen gösterirseniz sizin için iyi olabilir.

İkizler Burcu: Finansal konularla ilgili güç ve motivasyon kazanacaksınız. Çocuğunuzun sağlığı ve eski sevgiliye dikkat.

Yengeç Burcu: Evliliğiniz içerisinde eşinizin manipülasyonlarına oldukça açıksınız. Evinizin içerisinde dengeyi bulmak zor olabilir.

Aslan Burcu: Çalışma ortamınızda güç gösterileri canınızı sıkabilir. Yeni sözleşme ve istifalar yakın gibi görünüyor.

Başak Burcu: Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi mutlu ederken, parasal konulardaki atılımlara dikkat.

Terazi Burcu: Evinizin içerisinde geçmişte yaşadığınız sıkıntıların tekrarlanması muhtemel, bugün ben egosunda olursanız sıkıntı yaşamanız muhtemel.

Akrep Burcu: Gizli düşmanlıklara açık bir süreçten geçmektesiniz. Yeni sözleşme, anlaşmalar ve konuşmalarınızı bu doğrultuda yapmanız size fayda sağlayacaktır.

Yay Burcu: Hayalleriniz gerçeğe dönerken, bu süreç içerisinde değer verdiğiniz konularla kişilerin size verdiği tepkiler arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayat sizin hayatınız, keyfini çıkarın derim.

Oğlak Burcu: Kariyer, otorite ve babanızla ilgili konular, eşinizle yaşadığınız çıkmazlar ruhunuzu sıkıyor olabilir. Gücünüzü toparlarsanız projelerinizle ses getireceksiniz.

Kova Burcu: Gizli kalan bir yapınız ve yaşadığınız gizli olaylar bulunuyor olabilir. Peki bu süreçlerden geçerken, iç dünyanızda dengeyi bulabiliyor musunuz? Bu günlerde bu soruların cevaplarını alacaksınız.

Balık Burcu: Topluluklar içerisinde güç kazanacaksınız. Önemli konularda hakkınızı aradığınız süreçlerden geçerken 2022 ortasıyla birlikte bugünlerde yaşadığınız zorlukların meyvelerini toparlayacaksınız.