13 Aralık Pazartesi 2021 Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 129 hasta taburcu olurken bugün 347 bin 232 test yapıldı.

BAKAN KOCA: HERKES AŞILARINI TAMAMLAMALI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,96 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,96 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 871 BİN 127 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 494 bin 740 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 871 bin 127 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 580 bin 728 kişiye aşı yapıldı.

103 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

Koronavirüs tablosuna göre; vaka sayıları tam 103 gün önceki verilere yaklaştı. Son olarak vaka sayıları 29 Ağustos'ta 18 bin seviyesini görmüştü

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken 19 bin 696 da yeni vaka tespit edilmişti.