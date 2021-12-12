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13 Aralık Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

13 Aralık Pazartesi günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

13 Aralık Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
12 Aralık 2021 Pazar 16:31

13 Aralık 2020 Pazar KOÇ Burç Yorumu:

Bitmek bilmeyen istekleriniz bugün sizi sıkıntıya düşürebilir. Düşünce tarzınızı değiştirirseniz olumlu gelişmeler olabilir.

13 Aralık 2020 Pazar BOĞA Burç Yorumu:

Kafanızdaki şeylere aşırı kafa yormanız bugün sizi biraz yıpratabilir. Yeni alacağınız sorumluluklara da yer bıraksanız iyi olur.

13 Aralık 2020 Pazar İKİZLER Burç Yorumu:

Bugün kendinizle ilgili bazı hesaplaşmalar peşinde olabilirsiniz. Stres kaynaklı baş ağrıları vb. sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar YENGEÇ Burç Yorumu:

Duygusal karmaşanıza biran önce son vermelisiniz. Aksi halde sosyal ilişkileriniz bundan olumsuz etkilenebilir.

13 Aralık 2020 Pazar ASLAN Burç Yorumu:Maddi konulara karşı bakış açınızı değiştirmenizde fayda var. Özgürlüğünüze düşkün olduğunuz bir gerçek ancak bunun da sınırı olduğunu unutmayın.

13 Aralık 2020 Pazar BAŞAK Burç Yorumu:

Özel hayatınızda bazı belirsizliklerle karşı karşıya kalabilir ve bunun sonucunda üzülebilirsiniz. İçinizdeki sesi dinleyerek üstesinden gelebilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar TERAZİ Burç Yorumu:

Aile içi sorunlarınızdan ötürü çevrenizde olumsuz gelişmelere karşı sabırsız tavır içinde olabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar AKREP Burç Yorumu:

Bugün bazı iletişim sorunları nedeniyle kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla bir araya gelmek bu düşüncenizi dağıtabilir.

13 Aralık 2020 Pazar YAY Burç Yorumu:

Maddi konularda biraz daha dikkatli olmanız sıkıntı yaşamamanız adına faydalı olabilir. Ayaklarınızı üşütmemelisiniz, karın ağrılarınız olabilir.

13 Aralık 2020 Pazar OĞLAK Burç Yorumu:

Güne enerjiniz düşük olarak başlayabilirsiniz. Geçmişten kaynaklı bazı sorunlardan dolayı özel hayatınızda sıkıntı olabilir.

13 Aralık 2020 Pazar KOVA Burç Yorumu:

Beyninizin içindeki düşünceleri birileriyle paylaşırsanız bu kadar sıkıntı çekmezsiniz. Enerjinizi farklı bir şekilde kullanmalısınız.

13 Aralık 2020 Pazar BALIK Burç Yorumu:

Duygularınız sizi bilinç altınızla savaş yapmaya zorlayabilir. Kendinizi iyi hissetmek için başkalarını suçlamayı denemeseniz daha iyi olabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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