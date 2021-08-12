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13 Ağustos Cuma Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

13 Ağustos Cuma virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

13 Ağustos Cuma Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
12 Ağustos 2021 Perşembe 23:22

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 261 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 22 bin 261 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 olduğu bildirildi. Son 1 günde toplam 281 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 685 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 69,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 51.25 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 81 milyon 482 bin 006'ya yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı takip etti.

“Elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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