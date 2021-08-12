13 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

13 Ağustos Cuma burç yorumları merak ediliyor. Peki, günlük burç yorumları kim için ne ifade ediyor? Perşembe günü Koç burcunu evlilikle ilgili konular, Akrep burcunu işle ilgili durumlar bekliyor. Burç yorumlarının 12 Ağustos Perşembe gündeminde ilişkiler var. Bir şeyleri yeniden konuşmanın tam zamanı. İşte 13 Ağustos Cuma koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…

13 Ağustos 2021 Cuma burç yorumları ilişkilerin önemine dikkat çekiyor. Peki, hangi burçlar hayatla barışık, kimler küskünlük içinde olacak? Hayata renk katan günlük burç yorumları aynı zamanda kararları da etkiliyor. 13 Ağustos Cuma günü Aslan burcu tartışmalarla uğraşabilir, Başak ve Boğa burcu için parasal konular önemli hâle gelecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 13 Ağustos Cuma burç yorumları…

13 Ağustos 2021 burç yorumlarında gündem ilişkiler. Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugün ilişkilerimiz önemli hale geliyor olacak. İlişkiler anlamında uyumlu enerjiler günün ilk yarısında uyumlu enerjiler var. Peki, kimlerin işleri yolunda gidecek?

13 AĞUSTOS CUMA BURÇ YORUMLARI

Akşam saatlerinde içsel anlamda patlamaya hazır bir enerjide olabiliriz. Üzerimizde yoğun bir baskı hissedecek olabiliriz. Gece saatlerinde hayatımızdaki kadınlardan destekler alabiliriz. Saat 23.38 sonrasında Ay boşluğa geçecek. 13 Ağustos Cuma günü Aslan burcu tartışmalarla uğraşabilir, Başak ve Boğa burcu için parasal konular önemli hâle gelecek. İşte 13 Ağustos 2021 günlü burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

13 Ağustos Cuma günü Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak bugün senin için önemli hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru belirli konularda sınırlandırılmak durumunda kalabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çalışma hayatında pozitif gelişmeler var. Gün ortasında tartışmalara dikkat etmelisin. Parasal konularda endişelerin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hobilerine vakit ayırmak cuma günü sana iyi gelebilir. Akşam saatlerine doğru seni sınırlandıran durumlarla karşılaşabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugün aile ilişkilerinde uyumlu enerjiler söz konusu olabilir. Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin. Tepkilerini ayarlamakta zorlanabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde akrabalarınla aranda uzlaşı sağlaman gerekecek durumlar var. Senin işine müdahale etmek isteyenlerle aranda birtakım tartışmalar ya da zorlanmalar yaşayabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Parasal meselelerle ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Sabah saatlerinde iletişim adına uygun olsa da içsel anlamda gerginliklerin olması önemli görüşmelerini ertelemen gerektiğini gösteriyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gelişmeni sağlayacak birtakım konulara bugünlerde yoğun ilgi gösterebilirsin. İlişkilerinde ya hep ya hiç mantığıyla davranmana sebep olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde çevrenin birtakım kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Günün ikinci yarısında senin için önemli bir kadının desteğini net bir şekilde hissedebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde hayır kurumlarında aktif rol almak isteğinde olabilirsin Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin ya da böyle insanlar karşına çıkabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarının çok daha ön planda olacak olabilir. Akşam ise Parasal konularda endişelerin artabilir. Ay Plüton karesinin etkisiyle akşam saatlerinde üzerinde yoğun bir baskı hissedecek olabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hukuksal konular var gündeminde. Parasal konularda endişelerin artacağı akşam saatlerinde önemli kararlar almaman yerinde olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ortak kazançların ile ilgili konularda adil davranman gereken durumlar var. Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin.