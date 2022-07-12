13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?, 13 Temmuz Çarşamba Bankalar açık mı?

13 Temmuz Çarşamba bankalar Açık olacak mı?, 13-14-15 Temmuz da bankalar çalışıyor mu?, 2022 Kurban Bayramı'ndan sonra bankalar 13 Temmuz Çarşamba açılacak mı ? İşte tüm detaylar
Bankalar hangi gün açılacak? Kurban bayramı sebebiyle bankalar hizmet vermiyor. Bu sebeple vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını, hangi gün bankacılık işlemlerinin başlayacağını merak ediyor. Peki, bankalar hangi gün çarşamba mı pazartesi mi açılacak?
Kurban Bayramının ardından 13,14 ve 15 Temmuz’da tatile bağlandı. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu sebeple bankalar 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Ancak mobil şube ve internet bankacılığı üzerinden fast, fatura ödeme gibi işlemleri yapılabiliyor. Bazılarıları Hariç Ayrıca 18 Temmuz Pazartesi günü noterler ve PTT’de hizmet vermeye başlayacak.
BANKALAR NE ZAMAN AÇIK OLACAK?
8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra tatile giren bankalardan bazıları, 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak.