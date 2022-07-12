TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0

13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?, 13 Temmuz Çarşamba Bankalar açık mı?

13 Temmuz Çarşamba bankalar Açık olacak mı?, 13-14-15 Temmuz da bankalar çalışıyor mu?, 2022 Kurban Bayramı'ndan sonra bankalar 13 Temmuz Çarşamba açılacak mı ? İşte tüm detaylar

13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?, 13 Temmuz Çarşamba Bankalar açık mı?
Kamusaati
Kamusaati
12 Temmuz 2022 Salı 19:43

Bankalar hangi gün açılacak? Kurban bayramı sebebiyle bankalar hizmet vermiyor. Bu sebeple vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını, hangi gün bankacılık işlemlerinin başlayacağını merak ediyor. Peki, bankalar hangi gün çarşamba mı pazartesi mi açılacak?

Kurban Bayramının ardından 13,14 ve 15 Temmuz’da tatile bağlandı. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu sebeple bankalar 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Ancak mobil şube ve internet bankacılığı üzerinden fast, fatura ödeme gibi işlemleri yapılabiliyor. Bazılarıları Hariç Ayrıca 18 Temmuz Pazartesi günü noterler ve PTT’de hizmet vermeye başlayacak.

BANKALAR NE ZAMAN AÇIK OLACAK?

8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra tatile giren bankalardan bazıları, 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #banka #açık mı #13 Temmuz Çarşamba
Kargolar ne zaman açılacak? 13 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı kargo gelir mi?
Kargolar ne zaman açılacak? 13 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı kargo gelir mi?
0
13 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları
13 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları
0
13 Temmuz Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
13 Temmuz Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.