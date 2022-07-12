13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?, 13 Temmuz Çarşamba Bankalar açık mı?

Bankalar hangi gün açılacak? Kurban bayramı sebebiyle bankalar hizmet vermiyor. Bu sebeple vatandaşlar bankaların ne zaman açılacağını, hangi gün bankacılık işlemlerinin başlayacağını merak ediyor. Peki, bankalar hangi gün çarşamba mı pazartesi mi açılacak?