120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'de caydırıcı güç olarak TSK'da fark yaratacak K+ Füzelerinin teslim edildiğini duyurdu.

Yerli ve milli üretim savunma araçlarında hız kesmeden yeni üretimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katılıyor.

Bu kapsamda her geçen gün teknolojik geişmelerin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülülüğünde birçok projeye imza atılıyor.

Bu projelerden biri daha hayata geçirildi.

Roketsan tarafından üretilen 120 km menzilli K+ Füzesi'nin üretimi gerçekleştirildi.

TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

Demir ayrıca, testleri başarıyla tamamlayan füzelerden onlarca tanesinin orduya teslim edildiğini bildirdi.

Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Envantere alınan bu etkili silah, Türkiye'nin Mavi Vatan'da ve güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorundaki mücadelesinde etkin rol oynayacak.

Uzun menzili ve yüksek tahrip gücü ile TSK'nın gücüne güç katacak K+, diğer yandan sınır güvenliğinde de önemli bir katkı sağlayacak.

GENEL ÖZELLİKLER

TRG-300 Füzesi olarak da adlandırılan füzenin özellikleri şu şekilde:

Sistem Özellikleri

Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

Kısa Atışa Hazırlık Süresi

Nokta Vuruş Yeteneği

Düşük İstenmeyen Etki

Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği

Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

Uygun Hedefler

Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer

Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

Radar Mevzileri

Toplanma Bölgeleri

Lojistik Tesisler

Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer

Blok-II Teknik Özellikler

Çap: 300 mm

Füze Ağırlığı: 660 kg

Menzil: 20 - 90 km

Güdüm: Karıştırmaya Karşı Dayanımlı KKS* Destekli ANS**

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi: Kompozit Katı

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 180 kg

Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 70 m [Artırılmış Parçacık Sayısı ve Dinamik Etkinlik] Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı Vuruş Hassasiyeti [CEP] ≤ 10 m

Blok-III Teknik Özellikler

Çap: 300 mm

Füze: Ağırlığı 585 kg

Menzil: 30 - 120 km

Güdüm: Karıştırmaya Karşı Dayanımlı, KKS** Destekli ANS***

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi: Kompozit Katı

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 105 kg

Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 70 m

Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı

Doğruluk [CEP]: ≤ 10 m

*KKS Küresel Konumlama Sistemi

**ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi