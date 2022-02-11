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12 Şubat Cumartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

12 Şubat Cumartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

12 Şubat Cumartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
11 Şubat 2022 Cuma 19:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

Son dönemde Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? TURKOVAC sizi korumak için şehrinize geldi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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