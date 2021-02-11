12 Şubat Cuma Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

12 Şubat 2021 burç yorumları ödemelere, fikirsel çatışmalara ve şifaya dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları 12 Şubat Cuma günü için enerjiler hakkında bilgi veriyor. Cuma günü Aslan burcu ödemelerle ilgilenebilir, Akrep burcu ise alacağı haberle mutlu olabilir. Yay burcu ve Yengeç burcu ise enerjilerini doğru kullanmak için cuma gününü kullanabilir. Astrolog Ceylin Çelebi 12 Şubat 2021 Cuma burç yorumlarında en çok merak edilen konuları ele aldı.

12 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

12 Şubat günü Ay sabah saat 10.23'te Balık burcuna geçecek. Aklımızda olmayan konular gün boyunca bizi meşgul edebilir, zaman zaman fikirsel değişimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Şifa çalışmaları adına da uygun bir zaman diliminde olabiliriz. Beklenmedik gelişmeler gün içinde planlarımızı yeniden gözden geçirmemize sebep olabilir. İşte 12 Şubat 2021 burç yorumları...

12 ŞUBAT KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

12 Şubat günü Ay sabah saat 10.23'te Balık burcuna geçecek. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

12 ŞUBAT BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte fikirsel görüşmeler içerisinde olabilirsin. Gün boyunca aklındaki bir konuyla ilgili sık fikir değiştiriyor olacaksın.

12 ŞUBAT İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Cömert bir insan bugünlerde hayatına girebilir. Hayallerinin aktif olacağı bugünü olumlu enerjileri düşünerek geçirmen yerine olacaktır.

12 ŞUBAT YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği cuma günü boyunca şifa enerjilerini aktif hâle getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

12 ŞUBAT ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ödemelerinle ilgili konuların öne çıktığı bugün birtakım fedakârlıklar yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Cömert bir günündesin.

12 ŞUBAT BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerlediği bugünlerde ikili ilişkilerinde önemli fedakârlıklar yapmak durumunda kalabilirsin. Şifa çalışmaları adına da uygun bir zaman dilimindesin.

12 ŞUBAT TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Cuma günü şifa ve pozitif enerji çalışmalarına yönelmek isteyebilirsin. Çalışma ortamındaki arkadaşlarında olumlu motivasyon ile seni bu çalışmalara daha fazla yönlendirebilir.

12 ŞUBAT AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Beklenmedik gelişmeler gün içinde planlarını yeniden gözden geçirmene sebep olabilir. Alacağın haberler seni mutlu edecek.

12 ŞUBAT YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ne zamandır aklında olan bir proje ile ilgili ailenden bir kişiden güzel bir destek görebilirsin. Gün boyunca şifa enerjilerini aktif bir şekilde çalıştırabilirsin.

12 ŞUBAT OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerinden alacağın bir destek az da olsa bir yarana merhem olabilir. Sabah saatlerinde karşına çıkacak insanların tam olarak senden ne beklediklerini doğru değerlendirmelisin.

12 ŞUBAT KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sahip olduğun yeteneklerini en güzel şekilde gösterebileceğin özel bir gün. Kreatif işlerle uğraşan bir Kova isen tam istediğin hayallerindeki gibi çalışmalar yapabileceğin bir gündesin.

12 ŞUBAT BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay tüm senin burcunda haliyle şifa enerjilerini çok fazla öne çıkartıyor olacak. Duygusal hassasiyetinin yoğun olduğu bir gündesin.