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12 Ocak Salı Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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12 Ocak Salı Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
11 Ocak 2021 Pazartesi 23:56

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 174 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 10 bin 220 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 174 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 981'e yükseldi. Toplamda 26 milyon 376 bin 784 test yapıldı. Bugün yapılan 180 bin 303 testten 10 bin 220 yeni vaka sayısı, bin 3 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 336 bin 476 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 301 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 208 bin 451'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 783 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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