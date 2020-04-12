12 NİSAN 2020 Pazar 2020 Korona Virüsü vaka sayıları ve ölüm sayıları Türkiye

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 12 NİSAN 2020 Pazar VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 12 NİSAN 2020 Pazar Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 12 NİSAN 2020 PAZAR VAKA VE ÖLÜM SAYILARI



Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1 milyonu aştı malesef..

SAĞLIK BAKANIMIZIN ATTIĞI TWİTTE ; Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır! DEDİ

BUGÜNKÜ YAPILAN TEST SAYISI: 35,720

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4,789

BUGÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 97

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 481



Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü vaka sayısı 5,138 ölüm sayısı ise 95 olmuştu.

Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 56,956 oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden

sayımız ise yükselerek 1198 oldu. Toplam iyileşip taburcu olan hasta sayımız ise 3,446 oldu.

Hafta Sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilerek vaka sayılarındaki hızlı artışın önüne geçilmek istendi bu gayet yerinde alınmış bir karar çünkü havalar ısındıkça insanları evde tutmakta malesef zorlaşıyor bana bişey olmz diyen sokakta insanlar durumun ciddiyetini hala anlamış durumda değil.

VAKA SAYISINDA BÖYLE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ

Tüm dünyadaki vaka sayısı tam 1 milyon kişiyi geçti..Önümüzdeki günlerde dünyada özellikle ABD,İSPANYA,İTALYA VE FRANSA da olağanüstü

durumlar ile karşılaşabiliriz.

SAĞLIK BAKANIMIZ FAHRETTİN KOCA, 81 ilimizin İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele alarak, Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık.

Türkiye'de 2 Gün Süren sokağa çıkma yasağı çok renkli görüntülere sahne oldu, evlerinde çok renkli videolar çeken vatandaşların sosyal medyada paylaşmasıyla çok renkli görüntüler oluştu.

Evde Kal Türkiye önümüzde 15 gün çok önemli kamusaati.com ailesi olarak herkese yalvarıyruz lütfen evden çıkmayın !!!

Dünyada ise bugün;

Amerika şuan koronavirüsün merkez ülkesi haline geldi vaka artışı ve ölümler durdurulamıyor, Amerika başkanı Trump'un bir hafta önce yaptığı açıklamada bu olayı 200 bin kişinin ölümü ile atlatırsak şanslıyız dedi fakat bu tahmin 200 bin kişiye kadar yükseldi. Ardından Trump'un Yanlış politikaları çok eleştrildi ve ülkede şuan herkesin eleştiri hefi haline geldi.

Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

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