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12 Mayıs Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu

12 Mayıs Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç?, ölüm sayısı kaç oldu?, mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu?, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

12 Mayıs Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu
Kamusaati
Kamusaati
11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:07

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 6 Mayıs'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre bin 743 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 11 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 2 bin 782 olurken toplam 135 bin 316 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 743 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Bir günde toplam 135 bin 316 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 2 bin 239 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 536 bin 47'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken bin 253 de yeni vaka tespit edilmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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