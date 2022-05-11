12 Mayıs Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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Güne 901,72 ile başlayan Gram Altın, saat 17:10 itibarıyla %0,87 artışla 910,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük 901,26, en yüksek 902,50 seviyelerini gören Gram Altın, günü 901,27 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 910,27 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,2495 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:11 itibarıyla %0,48 artışla 15,3190 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,0772, en yüksek 15,4904 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,2561 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 15,4904 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,3190 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,0833 ile başlayan Euro kuru, saat 17:10 itibarıyla %0,87 artışla 16,2224 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9282, en yüksek 16,3689 seviyelerini gören Euro, günü 16,0963 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 16,3689 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,2224 TL'ye karşılık gelmektedir.

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