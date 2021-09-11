12 Eylül Pazar Koronavirüs Tablosu

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 259'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 30 bin 144 olurken toplam 314 bin 46 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 144 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 144 test yapıldı.

"ADIM ATMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82.83 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 82.83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64.70 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 963 BİN 236 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 411 bin 717 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyon 158 bin 373 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 397 bin 822 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 562 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı İnsidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Buna göre, 28 Ağustos-3 Eylül arasındaki vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan üç il, Kayseri, Elazığ ve Karaman olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül arasında 100 bin kişi içinde bir haftada toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı haftalık İnsidans haritasının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, 28-Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de bildirdi. Buna göre iller sırasıyla, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın olarak kaydedildi. Bakan Koca, vatandaşlara bu illerden birinde olmaları durumunda daha da dikkatli olmaları gerektiğini işaret ederek, “Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” dedi.





Mustafa Cenik