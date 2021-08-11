12 Ağustos Perşembe Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

12 Ağustos 2021 burç yorumları aşktan sağlığa kadar hayata dair her konuda ipucu veriyor. Perşembe günü Koç burcunu evlilikle ilgili konular, Akrep burcunu işle ilgili durumlar bekliyor. İkizler burcu ise sabah saatlerinde destek görebilir. Günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda kararlarınızı değiştirebilir. 12 Ağustos koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu sizlerle...

12 AĞUSTOS PERŞEMBE BURÇ YORUMLARI

Ay 12 Ağustos günü tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Merkür bugün Başak burcuna geçecek. Venüs Plüton uyumlu açı ilişkilerimizde istediklerimizi elde etmek için gereken cesareti kendimizde buluyor olacağız. Aynı zamanda sınır koymakla ilgili yaşadığımız zorlanmalar varsa bugün bunları bilhassa günün ikinci yarısında bunu aşabiliriz, bu anlamda önemli adımlar atabiliriz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

12 Ağustos Perşembe günü Ay Terazi burcunda yani senin ikili ilişkiler alanında ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak önemli hale gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Evcil hayvanlarınla ilgili konular dikkat çekiyor olacak. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Günün büyük bir bölümünde iş birliklerine dönük olarak hareket ediyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugün çocukların arasında bir uyum sağlamak durumunda kalabilirsin. Sabah erken saatlerde senin için önemli bir kadın figüründen önemli bir destek görebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ailende herkesi memnun etmeye çalışmaya odaklanabilirsin. Akşam saatlerinde Ay ve Satürn arasındaki uyumlu açı işlerinle ilgili destekleyici.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde kulağına birtakım dedikodular çalınabilir. Kardeşlerinle olan ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisin. Mesuliyet alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kişisel bakımına para harcayabilirsin bugünlerde. Sabah erken saatlerde senin için önemli bir kadın figüründen önemli bir destek görebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Fiziksel görünümüne önem verdiğin günlerdesin. Günün büyük bir bölümünde iş birliği yapman gereken durumlar söz konusu olabilir ve bunlardan fayda sağlayabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde hastaneler ile ilgili konular senin için önemli hale gelebilir. Akşam saatlerinde işlerinle ilgili karmaşaya düşebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyor. Hedeflediğin konuların üzerine gidiyor olacaksın. İkili ilişkilerinde uyumu yakalıyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Gerçekleştirmek istediğin amaçların ile ilgili olarak diplomatik davranman gerekebilir. Kendini çok fazla yormadan akışta kalman iyi olacaktır. Stres ve gerginliklerden uzak bir gün.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde yabancılar ile ilgili konuların ön plana çıkıyor olacak. Dış ticaret ile uğraşıyorsan sabah saatlerinde yabancı kontaklarından önemli destekler sağlıyorsun.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Harcamalarını dikkatli planlaman gereken bir dönem. Akşam saatlerinde hassaslaşabilirsin.