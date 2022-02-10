11 Şubat Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 798,56 ile başlayan Gram Altın, saat 15:14 itibarıyla %0,15 azalışla 796,95'dan işlem görüyor. Dün en düşük 792,93, en yüksek 803,46 seviyelerini gören Gram Altın, günü 797,93 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 796,95 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,5472 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:13 itibarıyla %0,12 azalışla 13,5244 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5157, en yüksek 13,6123 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5363 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.01.2022 tarihinde 13,1506 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 13,8866 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5244 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,4980 ile başlayan Euro kuru, saat 15:14 itibarıyla %0,01 artışla 15,4826 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4583, en yüksek 15,5744 seviyelerini gören Euro, günü 15,4976 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 12.01.2022 tarihinde ise 15,7649 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,4826 TL'ye karşılık gelmektedir.

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