11 şubat 2022 Yarın Okullar Tatil mi? 11 şubat Cuma Kar Tatili olan İller

Yarın Okullar tatil mi? 11 şubat Cuma KAR TATİLİ OLAN İLLER, Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul okullar tatil mi?, Erzurum, Niğde, Hakkari, İstanbul, Bolu, Trabzon, Rize, Kayseri, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu, Nevşehir, Afyonkarahisar, Bayburt, Sivas, Karaman, Kilis, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Uşak, Burdur, Elazığ, Konya ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil mi?, işte kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste

Yarın okullar tatil mi ? 11 Şubat Cuma yarın okullar kar tatili olacak mı , Valilik açıkladı mı?

Bugün 11 şubat 2022 Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması aksayabilir, Bazı illerde okullar tatil edilme ihtimali bulunuyor

11 şubat 2022 saat 15,30 a kadar, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve valiliklerden bir açıklama gelmedi gelirse yayınlayacağız.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat Cuma

11 Şubat 2022 cuma gününe ilişkin kar tatili olan iller ve ilçeler belli oluyor. Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu yanıt buluyor. Okulların tatil olduğu ile ilgili illerden açıklama geliyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor.

11 ŞUBAT - KAR TATİLİ OLAN İLLER

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Kar tatili olan iller geldikçe haberimize eklenecektir.