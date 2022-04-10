11 Nisan Pazatesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak 52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak Türkiye'de 2053'e kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1474 kilometre konvansiyonel hat, 622 kilometre yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması hedefleniyor