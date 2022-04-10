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11 Nisan Pazatesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

11 Nisan Pazatesi altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

11 Nisan Pazatesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
Ömer
Ömer
10 Nisan 2022 Pazar 10:26

GRAM ALTIN NE OLUR?

1 Gram Altın 915,89 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 Amerikan Doları 14,7413 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

1 Euro 16,1061 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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