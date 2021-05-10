11 Mayıs Salı Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

11 Mayıs Salı virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 282 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 604 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 282 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 311'a yükseldi.
Toplamda 49 milyon 604 bin 4 test yapıldı. Bugün yapılan 213 bin 863 testten 13 bin 604 yeni vaka sayısı, bin 734 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 44 bin 936 olduğu, bugün iyileşen 26 bin 953 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 743 bin 871'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 983 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." Söz konusu haritaya göre haftalık 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. En çok vaka sayısı olan 3 il İstanbul, Tekirdağ ve Zonguldak olurken, en az olan iller ise Adana, Şırnak ve Mardin oldu".