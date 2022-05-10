11 Mayıs Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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Güne 899,74 ile başlayan Gram Altın, saat 16:30 itibarıyla %1,68 artışla 914,35'dan işlem görüyor. Dün en düşük 899,28, en yüksek 900,60 seviyelerini gören Gram Altın, günü 899,40 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 914,35 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,0952 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:31 itibarıyla %1,16 artışla 15,2596 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,9241, en yüksek 15,1381 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,0973 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 15,2694 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,2596 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,9497 ile başlayan Euro kuru, saat 16:29 itibarıyla %1,32 artışla 16,1522 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,7132, en yüksek 16,0068 seviyelerini gören Euro, günü 15,9629 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 16,1765 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,1522 TL'ye karşılık gelmektedir.

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