11 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

11 Mart 2022 burç yorumlarında sürprizli haberler var. Sabah uyanınca günlük burç yorumlarını ihmal etmeyenler aşktan iş hayatına kadar birçok konuda fikir alıyor. 11 Mart Cuma günü İkizler ve Yay burcu için sürpriz bir gün olabilir. Oğlak burcunun geçmişteki konulara dikkat etmesi gerekiyor. İşte 11 Mart koç, boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu…

11 Mart 2022 günlük burç yorumları Astrolog Özlem Recep tarafından kaleme alındı. Peki, 11 Mart koç, boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu ne ifade ediyor?

11 MART CUMA BURÇ YORUMLARI

11 Mart'ta İkizler ve Yay burcu için sürpriz bir gün olabilir. Oğlak burcunun geçmişteki konulara dikkat etmesi gerekiyor. Kova burcunun bozulan eşyaları olabilir. Balık burcuna ise uyarı var. İşte 11 Mart koç, boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Dış görünüşünüzün oldukça samimi ve güven teşkil eden hali katıldığınız pek çok ortamda insanların sizi kıskanmasına sebep oluyor. Özellikle iş yerinizdeki kişiler ile ikili ilişkinize biraz mesafe koymalısınız. Dengeli beslenmek ve kronik rahatsızlıklarınızı kontrol ettirmek için harika bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün sağlığınızı zorlayabilecek ve ani gelişebilecek kazalara dikkat etmelisiniz. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir firmada çalışıyorsanız, yöneticilerinizin sesinizi duyacağı bir süreçten geçmektesiniz. Ruhsal anlamda yorgun olsanız da ilahi bir destek sizinle birlikte olacak. Gün içerisinde yoksul birine yardım etmeniz parasal enerjilerinizin artmasına sebep olacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün eskilerde kalmış bir aşk veya küs olduğunuz bir arkadaşınızdan sürpriz bir şekilde haber alabilirsiniz. Bu durum içsel anlamda biraz dengenizi bozabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek isteyen enerji içinizde ancak öncelikle zihninizdeki çıkmaz soruları yanıtlamalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Ruhsal anlamda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Geçmişte yaşadığınız bazı olaylar zihninizde canlanırken dışarıya yaralarınızı anlatırken kendinizi bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızdaki çıkmaz sorular içinde dolaşırken, beraberliğinizdeki kişinin size yakın davranışları ve geleceğe dair planlarını duymaya hazırlandığınız günlerden geçmektesiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün eleştirilirken bulabilirsiniz kendinizi. Gelen eleştirilerin karşısında siz de sakinliğinizi pek koruyamayabilirsiniz. Kızdığınız ne varsa pek çok ortamda bu kişiler canınızı yakmak isteyebilir. Siz kendi özel hayatınıza odaklanıp ve ben merkezde kalmayı tercih edebilirseniz günün olumlu enerjileri sizinle birlikte olacaktır.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün aşk ve arkadaşlıklarınızda karşınızdaki kişiyi sözlerinizle yaralama ihtimaliniz bulunuyor. Zor günlerinizde yanınızda olan kişilerin bu süreç içerisinde kırılma ihtimallerini önemsemelisiniz. Gider tablonuza ve kredi kartı masraflarına karşı aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yaz aylarından kalma aklınızdaki pek çok sorunun yanıtını bulacağınız günlerden geçmektesiniz. Ruhsal anlamda sizi mutsuz eden kim varsa bugün itibariyle hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yeni iş tekliflerine hazırlanın, güçlü birinden gelecek haber ile çok mutlu olacaksınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sizden saklanan bazı sırları öğreneceğiniz bir gün. Fark ettikleriniz karşısında fevri hareketler göstermeniz sonucunda hayatınızdaki bazı kişiler ile yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Bugün ayrıca yaralı olan sırlarınızı başkalarıyla dertleşirken de oldukça temkinli olmalısınız, pek çok konu önümüzdeki ay karşınıza çıkıp sizi zorlayabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün beraberliğinizdeki sorunları sevdiğiniz kişi ile paylaşmak yerine aile bireyleriniz ile paylaşırsanız içsel anlamda huzur bulmak yerine biraz daha gerilebilirsiniz. Kendi içinizde olası problemler olsa da sevdiğiniz kişinin size değer veren yanını fark edeceğiniz sürprizler yakında. Kalbi boş olanlar için güven duyabilecekleri arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek kişilerden gün içerisinde haber alabilirler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Emeklilik ve hobilerinizi kazanca döndürebilecek girişimlerde bulunmak istiyorsanız bugün itibariyle atılım yapabilirsiniz. Yakın akrabalarınızla veya yakın arkadaşlarınızla olası küslüklere zemin hazırlayan konular bugün gündeminizde olabilir. Geçmişi hatırlamak kimseye huzur vermeyecektir, aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün evinizin içerisinde sürpriz bir şekilde bozulan elektrikli eşyanız için masraf oluşabilir. İş yerinizde yöneticilerinizden almanız gereken destekleri alamayıp, beklediğiniz primi almakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeni bir iş arama sürecindeyseniz çok da acele etmemelisiniz. Çocuklarınızla ilgilenmek enerjinize güç katacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İçsel anlamda yaralı olduğunuzu hissettiğiniz ne varsa gün içerisinde tekrar zihninizde canlanabilir ve sizi ruhsal anlamda gerebilir. Geçmişteki kayıplarınızı ve acılarınızı düşünerek kendinize yüklenmek yerine, bugün benzer acılarda olan kişilere yardım edebilirseniz acılarınızın dindiğini fark edeceksiniz. Yeni tanıdığınız kişilere hemen güvenmemeli, birbirinize biraz zaman tanımalısınız.