11 Mart Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 940,10 ile başlayan Gram Altın, saat 19:21 itibarıyla %1,37 artışla 951,48'dan işlem görüyor. Dün en düşük 937,38, en yüksek 938,91 seviyelerini gören Gram Altın, günü 938,00 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 11.02.2022 tarihinde 786,88 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 963,12 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 951,48 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,6689 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:20 itibarıyla %1,18 artışla 14,8207 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,4349, en yüksek 14,6931 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6594 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 14,9295 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8207 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,2882 ile başlayan Euro kuru, saat 19:19 itibarıyla %1,02 artışla 16,4200 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,7698, en yüksek 16,3084 seviyelerini gören Euro, günü 16,2990 seviyesinde kapattı. Euro, 11.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,4200 TL'ye karşılık gelmektedir.

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