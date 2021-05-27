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11 HDP'li için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

10 HDP'li ve 1 Bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.

11 HDP'li için hazırlanan fezlekeler Meclis'te
27 Mayıs 2021 Perşembe 23:29

Adalet Bakanlığı, 1'i Bağımsız 10'u HDP'li milletvekillerine ait olmak üzere 11 yeni fezlekeyi hazırladı.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.

Fezlekeler komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurul'da oylanacak.

FEZLEKE HAZIRLANAN HDP MİLLETVEKİLLERİ

Hakkında fezleke hazırlanan milletvekillerinin isimleri şöyle:

Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Muş Milletvekili Mensur Işık, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun.

DOSYA SAYISI 1362'YE ÇIKTI

Mecli̇s'teki̇ dokunulmazlık dosyası sayısı da böyleli̇kle 1362'ye çıkmış oldu.

11 HDP li için hazırlanan fezlekeler Meclis te #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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