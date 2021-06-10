11 Haziran Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

11 Haziran 2021 burç yorumları hayata dair ilişkilerden sağlığa kadar yol gösterici oluyor. Günlük burç yorumlarına bakmadan gün planlamayan birçok insan var. Peki, haftanın son gününde burçları neler bekliyor? 11 Haziran Cuma günü Koç burcu güne endişeyle başlayabilir, kova burcunun ise sağlığına dikkat etmesi gerekiyor.

11 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

11 Haziran 2021 günü Ay İkizler burcundan ayrılıp saat 10.22'de Yengeç burcuna geçecek. Güneş Merkür kavuşumunun meydana geleceği bugün sabah saat 04.13'de aklımızdaki yerine getirmek adına güzel bir enerjide olacağız. Aynı zamanda bugün hayatımızdaki kadınlardan yana güzel destekler görebiliriz. Mars bugün Aslan burcuna geçiş yapacak. Mücadelelerimizi ortaya koyarken daha kendimizi gösterir şekilde ve öne çıkmak isteyen bir yapıda olacağız. İşte 11 Haziran 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

11 Haziran 2021 günü Ay İkizler burcundan ayrılıp saat 10.22'de Yengeç burcuna geçecek. Bugünlerde babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin. Sabah erken saatlerde düşünmeden hareket edebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde aldığın eğitimlerle ilgili endişelere kapılabilirsin Sabah erken saatlerde düşünmeden hareket edebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sahip olduğun kaynakları korumak istiyorsun. Günün ilk ışıklarıyla beraber duygusal konularda derinliğin hayli artıyor olacak.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sağlığına özen göstermen gereken bir gündesin. Sabah erken saatlerde düşünmeden hareket edebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde iç dünyana çekilebilirsin. Mars bugün senin burcuna geçiş yapacak. Mücadelelerinin kendinle ilgili konularda arttığını deneyimliyor olacaksın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde işten elde ettiğin gelirinle ilgili endişelenebilirsin. Bir kadının desteğini alıyorsun.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Seninle aynı fikre sahip insanlarla çalışmak isteyebilirsin. Sosyal çevrenle ilgili konularda mücadelelerin artıyor olacak.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Yüksek öğretim konularına yöneliyorsun. Sabah erken saatlerde düşünmeden hareket edebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yurt dışı ve yabancılarla ilgili konularda mücadelelerin artabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Partnerinle ilgili olarak bazı şeyleri gereksiz kuruntu yapabilirsin. Sabah erken saatlerde düşünmeden hareket edebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sağlığınla ilgili konular hassas dikkat etmelisin. Günün ilk ışıklarıyla beraber duygusal konularda derinliğin hayli artıyor olacak.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Aşk hayatında kendini savunmaya geçmeni gerektirecek durumlar var.