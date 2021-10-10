11 Ekim Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

11-17 Ekim haftalık burç yorumlarında eski aşklar, tartışmalar, birliktelikler göze çarpıyor. Peki 11-17 Ekim haftası burçları neler bekliyor? İşte cevabı...

11-17 EKİM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

11 Ekim Pazartesi günü, Ay Yay burcuyla birlikte haftaya başlıyoruz. Kendi keyfine ve özgürlüğüne düşkün, azıcık işine geldiği gibi davranmaya meğilli, hukuki konularla ilgili yarım kalan atılımların gündemde olduğu, eğitim ve öğretimle ilgili projelerin alt yapılarını oluşturacağımız, eğitim hayatıyla birlikte yeni kuralların geleceği önemli bir haftanın içerisindeyiz. Ayrıca bu hafta parasal anlamdaki konulardan yana da bereketli olacak gibi görünüyor. 11 Ekim saat 20.00 sularında Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak olup, 12 Ekim sabah saatlerine kadar verimsiz bir hat üzerinde transitte olacak. Bu süreç içerisinde sağlık açısından kemik, diz, diş rahatsızlıklarına, kırıklara ve ağrılara oldukça açığız.

11 Ekim akşam saatlerinden 12 Ekim sabah saatlerine kadar iş güçle ilgilenmeyip, kendimize ve ailemize vakit ayırmak ruhumuzu dinlendirmek iyi gelecektir. 12 Ekim ve 13 Ekim tarihinde Ay'ın Oğlak burcunda devam eden transitiyle birlikte Ay, dünya çapında askeri hareketlenmelere oldukça açık olduğumuzun altını çiziyor. Ayrıca güvenliğinden emin olmadığınız seyahat firmalarıyla seyahat etmek sıkıntı yaratabilir. Yeni araç kullanmayı öğrendiyseniz, trafikte şu üç gün daha dikkatli olmak yerinde olacaktır. Bazı kişilerse gün içerisinde uzunca süredir beklediği terfi ya da tayinlerle ilgili gelişmeler yaşayabilir. 14 Ekim tarihinde Ay Kova burcuna geçiş yapıyor olacak ve öğle saatlerinde göksel anlamda zorlayıcı gezegen Saturn ile Ay kavuşum yapıyor olacak. Yaklaşık 1 yıldır zorlandığımız konular tekrar gündemde olabilir ve zorlanabiliriz. Saturn'ün bu transitinden daha az etkilenmek istiyorsak kuşları besleyebilir, Lapis Lazuli ya da Mavi Safir takabiliriz.

15 Ekim Cuma günü haftanın en iyicil günlerinden birisiyle birlikte olacağız. Güneşten aldığı destekleyici açıyla birlikte yurtdışı, yabancılar, eğitim, hukuk, evlilik planları ve en önemlisi parasal girişimlerden yana başarı bizimle birlikte olacak. 16 Ekim ve 17 Ekim Pazar günü Ay Balık burcunda seyir yapıyor olacak, biraz romantik olacağız. Sevdiğimiz kişiyle eski günlerdeki heyecanlı zamanlardaki paylaşımlarımızı canlandırabiliriz. İlahi anlamda da Yaratıcının desteğini arkamıza alacağız ancak arkadaş ve gruplar arasında kimseye güvenmememiz gereken özel bir gün. Vee beklenen an geldi, sabırsızlanıyorsunuz değil mi? Öyleyse hemen burçları anlatmaya başlayalım;

Koçlar: Evinizin içerisinde giriştiğiniz tamiratla ilgili konular bitmek bilmiyormuş gibi gelebilir. Aynı zamanda bu durum size masraf oluşturuyor olabilir. Taşınma kararı almış olabilirsiniz, ancak bir yandan da içinizden bir ses şimdi değil diyor olabilir. Siz yine de taşınacak ya da evinizi yaptıracaksanız tüm bu süreçler içerisinde değer verdiğiniz eşyalarınızın bozulması ya da kırılma riskine karşı önlemlerinizi alınız diyorum. Sağlıksal konularla ilgili geçmişten gelen önemli bir rahatsızlığın tetikleme ihtimali bulunuyor. Kemiklere, dizlere, dişlere, migren ve sinüzit rahatsızlıklarına dikkat. Maddi anlamda bu hafta eş ya da ortaklar tarafından size destek gelebilir. Uzunca süredir satmak istediğiniz bir gayrimenkulünüz bulunuyorsa satış işlemlerinin alt yapıları oluşmaya başlayabilir. Yabancılara satış, yurtdışına yatırım yapmak ya da dijital parayla ilgili gelir elde etmek için şanslı etkiler altındasınız. Ayrıca bu hafta bazı dostlarınızın gerçek yüzünü fark edeceğiniz önemli bir süreçten geçmektesiniz. Pek çok kişi hafta sonuna doğru size hak verirken, gereksiz konuşmalardan kaçınmak oldukça önemli. Beraberliğiniz içerisinde arkadaşlarınızın vesile olacağı sıkıntılara açıksınız, eğer ki boşanma aşamasındaysanız hafta sonuna doğru konuşmalar yapmak ve Merkür Retrosunda olduğumuzu unutmadan ilerlemek oldukça faydalı diyorum.

Boğalar: Çalışma hayatınızdaki bazı çıkmazların sonucunda, yöneticileriniz tarafından bazı finansal çözüm yolları bulabileceğinizin alt yapı konuşmaları başlıyor olabilir. Evcil hayvanınız bulunuyorsa önemli bir rahatsızlığı sebebiyle onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreç içerisinde kendi rahatsızlığınıza da ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Gebelik ve bebek beklediğiniz bir süreçten geçiyorsanız özellikle şekerle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisiniz. Haftanın ortasına doğru eşinizin ya da sevgilinizin ailesinin size tutumu ya da rahatsızlıkları biraz canınızı sıkabilir ve hayal kırıklığı oluşturabilir. Siz aşkınıza ve sevginize odaklanın gerisi hallolacaktır. Yüksek eğitim, hukuk, ithalat ve uzak yolculukların gündeminizde olacağı, özellikle yabancılardan yana destek alacağınız bir süreçten geçerken biraz zorlanabilirsiniz. Finansal anlamda özellikle Cumartesi günü, uzunca süredir beklediğiniz hukuksal miras paylaşımı, borç paranızı geri almakla ilgili şanslı etkiler bulunuyor. Dijital para yatırımları açısından da oldukça şanslısınız. Para piyasalarıyla ilgili Şubat ayındaki geçmişteki tecrübelerinizle birlikte hareket etmek size iyi gelecektir.

İkizler Burcu: Eski aşklar kapıyı çalarken, bu durum çevrenizdeki pek çok kişinin size karşı olan tepkisine sebep olabilir. Gerçekten samimiyetine inanıyorsanız yola devam etmek önemli, yoksa bazı sıkıntılar Retro bitiminden sonra tekrar gündemde olabilir. Eskiler yoksa, yeni biri geldiyse peki ne yapalım? Bekleyin dostlarım, kendinize Ekim ayının 3. Haftasına kadar zaman tanıyın. Eğer ki evliyseniz çocuğunuzun bu hafta özellikle hafta ortasında size ihtiyacı olabilir, onu görmezden gelmeyin. Önemli bir sağlık sıkıntısı bulunuyorsa mutlaka hekimlerden destek alınız. Evliliğinizde eşiniz ve eşinizin ailesinin eleştirilerine açık bir haftadan geçiyor olabilirsiniz, ama her ne olursa olsun eşinizle birbirinize kenetleneceksiniz. Hukuki konularla ilgili tıkalı olan mevzular hız kazanmaya başlayabilir. Hafta sonuna doğru medya, yurtdışı, yabancılar, eğitim konularında ses getireceksiniz. Finansal anlamda hafta sonu dijital para birimlerinden yana güzel etkiler altında olabilirsiniz, değerlendireceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Yengeç Burcu: Aile içerisindeki rahatsızlıklarla ilgileneceğiniz hastane konuları gündemde olabilir. Evinizin içerisinde gerçekleşecek bazı huzursuzluklar, anne-baba tartışmaları ruhsal anlamda sizi yoruyor olabilir. Tüm bu süreçlerden geçerken kendinizi ve çalışma hayatınızı ihmal etmemelisiniz. Haftanın ortasına doğru açık düşmanlarınızın size alelen restleşmek isteyeceği enerjiler görünüyor, sonradan zarar görmemek için biraz sakin davranmak önemli. Eşiniz sebebiyle tayin ya da taşınma aşamasındaysanız hazırlıkların başlayacağı bir döngüde de olabilirsiniz. Tüm bu süreçlerden geçerken kendi kariyeriniz, mutlu olduğunuz ve yaşamak istediğiniz yeri düşünerek bazı seçimlerde bulunmak önemli olacaktır diyebilirim. Kalbiniz boşsa ailenizin önerdiği kişilere açık bir süreçten geçerken, acele karar vermeyin derim. Evliyseniz bu hafta istenmeyen bebek ya da düşüklere açıksınız, aman dikkat. Finansal konularla ilgili hafta sonuna doğru eşiniz, ortağınız ya da aile büyüklerinizin vesile olduğu şanslı fırsatlar bulunuyor. Geliriniz artarken, aşırı harcama yapmamaya dikkat.

Aslanlar: Eski gittiğiniz yerlere gitme, yolculuklar ve iletişimin hakim olduğu bir haftadasınız. Aracınızın muayenesini yaptırmayı, trafikte hız yapmamaya, dikkatinizi toplamaya oldukça özen göstermelisiniz. Kemik kırıkları ve sinir sistemi rahatsızlıklarına Allah korusun açıksınız. Bu hafta bol sadaka verin ve bol dua ile geçirin derim. İnternet ortamından tanışacağınız kişiler, yabancılar, eski lise zamanlarınızdan kalan arkadaşlarınızdan gelen haberler gündemde olabilir. Bunlardan bir kısmı eskiden beri içinde sakladığı gizli duyguları açığa çıkaracak gibi görünüyor. Sürpriz bir şekilde görüşmeler başlayabilir ama Merkür Retrosundayız, bence bir gaz bir fren yapmak önemli özellikle 20 Ekim'e kadar eskiden tanıdığımız bu kişinin yeni özellikleri ve hayatında neler olup bittiğini analiz etmeliyiz. Yakın akraba ve kardeşlerinizin sağlığıyla ilgili sıkıntılı bir kombinasyon bulunuyor, özellikle hafta ortasına doğru. Eğer ki çevrenizdeki bu kişilerin hukuki ve devleti ilgilendiren konuları gündemdeyse kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Maddi konularla ilgili hafta sonu, kardeşleriniz, arkadaşlarınız ya da eşinizin uzunca süredir alamadığı haklarıyla ilgili şanslı fırsatlar var, ayrıca dijital parayla ilgili atılımlar da yapılabilir gibi görünüyor.

Başaklar: Maddi anlamda çıkan bazı problemleri aile büyükleriniz ya da kardeşlerinizden alacağınız destekle birlikte çözümleyecek olabilirsiniz. Hafta ortasında aşk hayatınızda gelişen konular ben bu ilişkinin neresindeyim sorusunu size sordurtabilir. Şanslı olduğunuz konuları çevrenizdeki kişilere anlatmanız ilişkinin enerjisini bozuyor da olabilir, aman dikkat. Ruhunuzu yoran pek çok enerji sizinle bu hafta birlikteyken kendi özünüzle vakit geçirmek aslında iyi olacak gibi görünüyor. Kitap okuyabilir, evinizin içinde uzunca zamandır ihmal ettiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonu eski dost ve çalışma arkadaşlarınızın desteğiyle çalışma hayatınızda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, yarım kalan projeleri toparlayabilirsiniz. Yeni keşfedeceğiniz projelerden gelecek gelir kapıları bulunuyor.

Teraziler: Kazalara açık bir haftadan geçmektesiniz, araç muayenelerinizi yaptırmalı, güvenliğinden emin olmadığınız seyahat firmalarıyla seyahat etmemelisiniz. Şu sıralar kendinizi yanlış anlattığınız ve sonucunda acı çektiğiniz pek çok konu gündemde özellikle hafta başında yok yere söylediğiniz bazı sözcüklerin başkaları tarafından duyulması ve hafta ortasına doğru sizi zorlaması muhtemel. Evliliğiniz ya da beraberliğinizle ilgili de eksik bir şeylerin olduğunu zihniniz düşünürken, karşı tarafla konuşmanız sonucunda bazı konular netlik kazanacak ancak bu duruma siz ne kadar hazırsınız bilemiyorum. Gerçekleri dürüst bir şekilde konuşmak önemliyken, haftanın ortasındaki gergin durumun yerine hafta sonu birlikte seyahate çıkmak, ufak bir tatil yapmak her ikinizin de ruhuna iyi gelecek diyebilirim. Eşinizin tayin, terfi ve zorlandığınız bir ayrılık durumu yaşıyorsanız, bu hafta pek çok konu daha rahat enerjilerle akacak ve gelişmeler kapınızı çalacak. Maddi konularla ilgili hafta ortasındaki sıkıntılı oluşumları göz önüne alarak ilerlemek önemliyken, hafta sonuna doğru umulmadık şans ve fırsatlar sizinle olacak gibi görünüyor.

Akrepler: Arkadaşlarınız sebebiyle oluşan pek çok kayba açık olduğunuz günlerden geçerken kim dost kim düşman karar vereceksiniz. Kendi değerinizi daha fazla önemseyeceğiniz güzel bir gökyüzü sizinle birlikte gibi görünüyor. Maddi anlamda da hafta genelinde oldukça şanslı etkiler altındasınız ancak maddi artışlarınızı kimseyle paylaşmayın derim. Haftanın ortasında yakın arkadaşlarınızla aranızı açmak isteyen pek çok kişinin söyledikleri zihninizi kurcalarken, kimseye güvenmemeniz gereken bir dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Aile büyüklerinizden alacağınız destek sizi mutlu edecek. Beraberliğiniz bulunuyorsa hafta sonu Pazar günü çok güzel enerjiler altında olacaksınız. Kalbiniz boşsa eskilerden birinin seyahatiyle birlikte mutlu olabilirsiniz. Gönül ilişkilerini akışta bırakmak ve net karar vermemek önemli gibi görünüyor. Eğer ki evliyseniz, anneniz ya da aile büyüklerinizin sağlıksal problemleri ya da sıkıntıları ilişkinizde bazı sıkıntılara sebep olabilir. Çocuğunuzla ilgilenmek her ikinize de iyi gelecektir.

Yaylar: Kariyer konularıyla ilgili, yöneticilerinizle aranızın açılmasına sebep olabilecek bazı dostların varlığı ruhunuza iyi gelmeyebilir. Ancak durum ne olursa olsun hafta başında kendinizi net bir şekilde anlatmaya çalışmanız karşılığında göksel yardımlar sizinle birlikte olacak. Uzunca süredir taşınma planı, tayin ya da terfi bekliyorsanız bu hafta zeminleri oluşuyor gibi görünüyor. Aile büyükleriniz, babanız ya da yöneticilerinizle durumlar ne olursa olsun gerilmemeye ve Merkür retrosunda olduğunuzu bilerek ilerlemek sizin açınızdan faydalı diyebilirim. Salı günü parasal konularla ilgili umulmadık şans ve fırsatlar kapınızı çalabilir, uzunca zamandır planladığınız atılımların meyvesini toplayabilirsiniz. Haftasonu kısa seyahatler, yönetici ve kalabalık grupların içerisinde bulunduğu organizasyon, düğün konuları gündeminizde olabilir. Aşk ve ilişkilerden yana kendinizi daha alımlı hissettiğiniz günlerden geçerken, flörtöz yapınızla hayranlık uyandırıyorsunuz.

Oğlak: Hukuksal konularla ilgili mahkemesel durumların gündemde olduğu özel bir süreçten geçerken, arkadaşlarınız sebebiyle kaybedeceğiniz bazı davalara oldukça açıksınız. Bu süreç içerisinde sinir sisteminize özen göstermeli ve yaşadığınız bir çıkmaz varsa toparlamaya çalışmalısınız. Haftanın başında arkadaş ortamınızda size söylenenlerle yaşadığınız olaylar arasında farkları farkederek ilerleyebilirsiniz. Haftanın ortasında bazı kayıplar ve gizli düşmanlara açık bir süreçten geçmekte olacaksınız. Ruhunuz sıkılırken, Yaradan'a sığınmak en güzeli. Evliyseniz eşinizin ailesinin ya da yakın uzak akrabaların kayıp haberleri gündemde olabilir. Sağlığınıza çok özen göstermeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz, kalabalık ortamlarda daha az bulunmaya özen göstermelisiniz. Tayin, terfi ya da taşınma planlarınızın zemini hazırlanıyor gibi görünüyor. Eğitim ve öğretim, yabancılar ve medya konusunda da destek aldığınız enerjiler hafta sonuna doğru sizinle birlikte olacak sevgili Oğlaklar. Maddi anlamda paranızı sıkıntıya sokmadan ve önünüzü görerek ilerlemek sizler için oldukça faydalı gibi görünüyor.

Kovalar: Finansal anlamda borçlanmaya açık olduğunuz bir süreçten geçmektesiniz. Özellikle yeni bir kariyer atılımı arifesindeyseniz her türlü sözleşmenin alt yapısını inceleyerek ilerlemek oldukça önemli. İç dünyanızda huzursuz, bazı psikolojik tabanlı konuların aktifleştiği olaylar ya da önemli bir rahatsızlığınızın nüksetmesi ve operasyon geçirmeyle ilgili olaylar yaşıyor olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa mutlaka hekimlerden yardım almalısınız. Eşiniz ya da ortağınızın iş yeri ve maddi konularıyla ilgili sıkıntılar da söz konusu olabilir ancak pek çok konu hafta sonuyla birlikte çözüm yollarını kendiliğinden oluşturuyor olacak. Eski eş yada beraberlik yaşadığınız kişilerden alacağınız haberler, tamam mı devam mı kararları da aktif, özellikle kalbiniz boşsa. Eğer ki evliyseniz bebek tedavisi ve çocuk sahibi olacağınız önemli bir sürecin içerisindesiniz. Maddi anlamda bu hafta borçlanmamalı, aile büyüklerinizle yakından ilgilenmeli, yöneticilerinizden destek alacağınız konuları onların karşısına götürerek çözüm yolları bulabilirsiniz.

Balıklar: Kariyerinizle ilgili umulmadık fırsatların gündemde olduğu, eski plan ve projelerinizin tamamlanması, yurtdışı ve yabancılara sunulmasıyla ilgili fırsatlar karşınızda olacak gibi görünüyor. Kalabalıkların arasında yüzünüze gülen ama arkanızdan iş çevirenlerle ilgili tespit ettiğiniz durumlar olabilir, bu süreçte sinirlerinize hakim olarak ilerlemek ruhunuza eminim ki iyi gelecektir. Bazı hayal kırıklıkları, gidenlerin yerine Merkür retrosundan sonra daha güzel dostlukların geleceğinin habercisi. Bu hafta vefat haberleri, ameliyatlar ya da mirasla ilgili konular gündemde olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Aşk ve beraberliklerden yana hafta ortası ayrılık kararları aktif olabilir, Merkür retrosunda olduğumuzu bilerek olayları biraz akışta bırakmak ve 20 Ekimden sonra karar vermek önemli görünüyor. Hafta sonu eşinizle kendinize fırsat yaratmak, kendi kabuğunuza çekilmek ruhunuza oldukça iyi gelecek enerjiler taşıyor olacak. Borçlanmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadan geçerken, umulmadık para geçişleri hafta sonuyla birlikte size geliyor gibi görünüyor haberiniz olsun.