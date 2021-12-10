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11 Aralık Cumartesi 2021 Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

11 Aralık Cumartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu

11 Aralık Cumartesi 2021 Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
10 Aralık 2021 Cuma 18:29

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Varyantların da eklenmesiyle vakalarda artış yaşanırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.

İniş çıkış yaşayan vaka sayılarının ardından " koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Aralık 2021 Cuma vaka ve ölüm sayısı...

8 ARALIK 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Vaka haritası paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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