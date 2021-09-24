11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı

Fahrettin Koca, 11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona verilerinin ardından illere göre haftalık verileri de açıkladı.
TRABZON ZİRVEDE
Koca'nın paylaştığı haritaya göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye yerleşti.
Trabzon'u; Rize, Malatya, Elazığ izledi.
Vaka oranlarının en düşük olduğu şehirler ise Muğla, Aydın, Van, Şırnak oldu.
Vaka sayıları İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayıtlara geçti.
Fahrettin Koca haritayı, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." notuyla paylaştı.