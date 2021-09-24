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11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı

Fahrettin Koca, 11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye çıktı.

11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı
24 Eylül 2021 Cuma 20:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona verilerinin ardından illere göre haftalık verileri de açıkladı.

TRABZON ZİRVEDE

Koca'nın paylaştığı haritaya göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye yerleşti.

Trabzon'u; Rize, Malatya, Elazığ izledi.

Vaka oranlarının en düşük olduğu şehirler ise Muğla, Aydın, Van, Şırnak oldu.

Vaka sayıları İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayıtlara geçti.

Fahrettin Koca haritayı, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." notuyla paylaştı.

11-17 Eylül Türkiye nin illere göre haftalık vaka sayısı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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