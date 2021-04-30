1000 TL pandemi sosyal yardım destek Başvurusu! Bin lira yardım olanağı! 3. faz için başvuru henüz bitmiş değil! ASHB bin lira yardım başvuru şartları...

Koronavirüs salgını sürecinde ödenmeye başlanan 1000 TL pandemi sosyal yardım destek ödemeleri devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda desteklemek açısından bin lira destek ödemesi sağlanıyor. Ödeme için koşulların uygun olması gerekiyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise başvuruya dair bilgileri merak ediyor. Bugüne kadar başvurusu olumlu neticelenen milyonlarca haneye destek sağlandı. 3. fazda sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte ASHB bin lira yardım başvuru şartları...

Bin lira yardım olanağı! 3. faz için başvuru henüz bitmiş değil! ASHB bin lira yardım başvuru şartları henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs süreciyle birlikte ekonomik anlamda pek çok tedbir için adımlar atıldı. Çoğu destek için başvurular ise devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.



Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.