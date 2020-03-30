1000 TL korona virüsü yardım destek paketine kimler başvurabilir kaymakamlık başvurusu,1000 tl yardım ne zaman başlıyor 2020

Bin (1000) tl yardıma kimler başvuracak,1000 tl yardımı nasıl alabilirim, koronavirüsü nedeni ile kimler 1000 tl yardım alabilir, koronavirüsü 1000 tl yardım alabilme şartları 2020,1000 tl kaymakamlık online başvuru

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüsü nedeni ile birçok ülke sağlık hizmetleri dışında ekonomik tedbirler de gündemin ilk sırasında yer alıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 111 BİN HANEYE TAM 1000'ER TL OLMAK ÜZERE NAKDEN YARDIM YAPACAK

Kamusaati.com'un araştırdığı,bin tl yardım kimlere yapılacak, 1000 tl yardım alma başvuru şartları nelerdir,1000 tl yardımı ne zaman başlıyor,1000 tl yardıma kaymakamlık başvurusu gibi soruları bizzat kaynağına sorduk.

Başvurular 1 Nisan'da başlayacak ve 60 gün içerisinde tam 111 bin haneye 1000 (bin lira) TL yardım yapılacak.Bu sayede sosyal yardımlaşma yapılarak korona virüsünden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşın cebinin rahatlaması sağlanacak.

PEKİ KORONA VİRÜSÜNDEN DOLAYI 1000 TL YARDIM BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Kayseri' de sosyal yardımlaşma derneği başkanından aldığımız bilgilere göre fiziki bir başvurunun söz konusu olmadığı bildirildi.Yani başvurular ya internet üzerinden olacak ya da bakanlığın belirlediği bir kanal yardımı ile alınacak.Ayrıca devletten yoksul vatandaş niteliğinde hali hazırda yardım alanlar için bu 1000 tl yardım yapılacağı söyleniyor.Yani onların dışında da diğer yoksul ya da corona virüsünden dolayı sıkıntıya düşmüş,işten çıkarılmış ailelere yardım yapılacak mı malesef bu net değil.Bu yüzden boşu boşuna kaymakamlığı aramayın ya da boşa yorulmayın.Onlarında bu yardım nasıl yapılacak tam olarak bilgileri mevcut değil.Ancak kamusaati'u takip ediniz.Yardım şartları tam olarak belirlendiğinde facebook sayfamızdan anında yayınlayacağız..Facebook sayfamıza gitmek için tıklayınız.Sayfamızı beğendikten sonra son güncellemeleri anında görebilirsiniz.

BİN TL YARDIM ALABİLMEK İÇİN NE BELGELER İSTENİLECEK?

Şuanda ne tür bir belge istenileceği net değil.Ancak konuştuğumuz yetkili kişiler,bu 1000 TL yardımı, zaten hali hazır da sosyal yardım desteği alan durumu kötü vatandaşlara verileceği söz konusu.Yani devlet bu yardımı kimlerin alabileceğini geçmişteki yardımlara bakarak yine sistemsel olarak yapacak.Yani yardım alacak kişilerin kayıtları zaten sistemde kayıtlı.Ekstra bir belge istenmeyecek gibi duruyor.

BİN TL YARDIM ALABİLMEK İÇİN MUHTARDAN YOKSULLUK BELGESİ ALMAK ŞART MI

Yardımın zaten sistemde yoksul nitelikli kişilere yapılacağı için daha önceden de bu kişilerin sistemde bilgilerinin var olduğunu göz önünde bulundurursak herhangi bir yoksulluk belgesi vb almaya gerek kalmayacak.Ancak hali hazırda yardım alan aileler dışında da ekstra kişilere de yardım edilme kararı alınırsa,mutlaka muhtardan ilgili belgelerin temin edilmesi istenecektir.

SİGORTASI YA DA BAĞKURU YATAN BİR KİŞİ 1000 TL YARDIM ALABİLİR Mİ

Bakanlıktan ya da kaymakamlıktan henüz bu konuda detaylı bir bilgi yoktur.Ancak yukarıda yazdıklarımdan da anlaşılacağı gibi zaten hali hazırda devlet yardımı alanlar için ,şuanda aktif olarak sigortası yatan ya da bağkurlu esnaf vatandaşlarımıza bir yardım söz konusu değil..

EŞİ ÇALIŞAN EV HANIMI 1000 TL DESTEKTEN FAYDALANABİLİR Mİ

Eğer hali hazırda devlet kurumlarından sosyal yardım alıyorsa bu kişi,1000 TL lik yardıma başvurabilir ya da alabilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1.000'er liralık destek ödemesinin 1 Nisan tarihinde başlayacağını söyledi.

BAŞVURULAR İÇİN DOĞRUDAN KAYMAKAMLIĞA MI BAŞVURMAK GEREKİYOR

Edindiğimiz bilgiye göre bu 1000 TL nakit desteği , devletin belirlediği yoksul aileler alacak.Malesef şuanda kaymakamlıktan da yeterli bilgiyi alamadık.Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi aktif olarak sosyal yardım alan ailelere bu 1000 TL nakdi yardım desteği sağlanacak.Başvuruların nasıl yapılacağı henüz belli değil.Ama mutlaka yine kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma birimi vasıtası ile yardımın yapılacağı kesin.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR MU

Bakanımızın açıklamasını bizde bekliyoruz.Özellikle korona virüs salgını nedeni ile başvurular muhtemelen internet üzerinden de olabilir.Devletten sosyal yardım alan kişilerin belirlenmesi sonucu hesaba doğrudan ödeme yapılacaktır muhtemelen.

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