10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Henüz 13 yaşında ancak sosyal medyanın girdabına o da kapıldı. 10 yaşındaki çocuktan hamile kalıp anne olduğunu söyleyen Rus kız bir şoke eden paylaşım daha yaptı. Dur durak bilemeyen ve büyükleri tarafından engellenmeyen küçük kız yeni sevgilisinden tekrar hamile kaldığını açıkladı.