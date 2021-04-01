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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Geçen sene 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını iddia eden 13 yaşındaki Rus kız Darya Sudnishnikova, sosyal medya hesabında tekrar hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları, küçük kızın bu tarz paylaşım yapmasına müsaade eden ailesine tepki gösterdi.

10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha
01 Nisan 2021 Perşembe 22:32
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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Henüz 13 yaşında ancak sosyal medyanın girdabına o da kapıldı. 10 yaşındaki çocuktan hamile kalıp anne olduğunu söyleyen Rus kız bir şoke eden paylaşım daha yaptı. Dur durak bilemeyen ve büyükleri tarafından engellenmeyen küçük kız yeni sevgilisinden tekrar hamile kaldığını açıkladı.

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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Darya isimli kız "Test fotoğrafında öyle görünüyor ki Pasha'dan hamileyim" başlıklı bir paylaşım yaptı.

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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Darya, takipçilerine Sibirya'dan yeni erkek arkadaşının yaşadığı Samara'ya gittiğini, orada korumalı olarak ilişkiye girdiklerini ama yine de yaptığı teste göre hamile olduğunu söyledi.

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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Bazı sosyal medya kullanıcıları küçük kızın doğruyu söylemediğini bu olanların kurgu olduğunu iddia etti.

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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha

Birkaç takipçi ise bu tarz paylaşımların çocuklar üzerinde özendirici olduğunu ifade ederek küçük kızın anne ve babasını sert ifadelerle eleştirdi.

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10 yaşındaki çocuktan hamile kaldığını söyleyen fenomenden bir skandal paylaşım daha


Kaynak: Kamu Saati Özel
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