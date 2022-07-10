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10 Temmuz Pazar Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 962,54 ile başlayan Gram Altın, saat 21:32 itibarıyla %0,08 azalışla 962,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük 962,32, en yüksek 964,12 seviyelerini gören Gram Altın, günü 964,12 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 06.07.2022 tarihinde 959,09 ile son bir ayın en düşük, 10.06.2022 tarihinde ise 1.035,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 962,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,9751 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:32 itibarıyla %1,62 artışla 17,2477 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,7799, en yüksek 17,0624 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,9942 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 27.06.2022 tarihinde 16,0773 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 17,5404 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,2477 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,4642 ile başlayan Euro kuru, saat 21:32 itibarıyla %0,61 artışla 17,5749 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,3401, en yüksek 17,6240 seviyelerini gören Euro, günü 17,4743 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,5749 TL'ye karşılık gelmektedir.

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