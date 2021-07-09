10 Temmuz Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

10 Temmuz Cumartesi burç yorumları parasal meselelere dikkat çekiyor. Tatil planı yapıyorsanız günlük burç yorumlarını okumadan karar vermeyin. 9 Temmuz Cuma gününe Boğalar gerginlikle başlayabilir, Balık burcu ise bugünlerde yalnızlığa ihtiyaç duyabilir. İşte 9 Temmuz Cuma burç yorumları...

9 Temmuz 2021 Cuma Günlük Burç Yorumları

9 Temmuz 2021 Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Koç; karşıt burcunda ilerleyen Ay, ikili ilişkilerin ve partnerin konusunda seni etkileyebilir. Özellikle ağzından çıkacak kelimelere dikkat etmelisin zira kalp kırıklıklarına neden olabilirsin. Bugün öfke kontrolü şart. Ayrıca eski sevgililer veya eşler için geri dönüşlerin mümkün olduğu bir gün.

9 Temmuz 2021 Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Boğa; bugün rutin işlerini yaparken ya da yakın çevrenle birlikteyken uyumlu ve idare eden taraf olmak zorunda kalabilirsin. Kontrol edemediğin gelişmeler, sorumluluklarının artmasına neden olabilir. Ailenle yaptığın bir plan sekteye uğrayabilir. Evden çıkarken elektronik aletlerin kapalı olduğun emin olmalısın. Riskli hareketlerden kaçınmalısın.

9 Temmuz 2021 Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili İkizler; bugün iletişim kurma açısından çok da parlak olmayan bir gün olmadığından, partnerine karşı kelimelerini özenle seçmelisin. Kendine ait fikirleri insanlarla paylaşırken fazla duygusal davranabilir ve dikkat çekmek için çaba harcayabilirsin. Karşındaki insanlar seni ilgisizlik ve yeterli önemi göstermemekten dolayı suçlayabilirler.

9 Temmuz 2021 Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Yengeç; evde ve aile içinde uyumlu olma çabana rağmen karşındakilerin baskıcı ve seni kontrol altına almaya yönelik tavırları yüzünden istediğin huzuru elde edemeyebilir ve içine kapanık olabilirsin. Maddi konularda kendini yetersiz hissetmen mümkün. Üzerinde baskı hissettiğin anda kendini ifade edemeyebilirsin.

9 Temmuz 2021 Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Aslan; kendinle alakalı konularda dikkatli olmasın. Dış görünüşünde değişiklikler yapmaktan kaçınman gereken bir dönemdesin. Yaşamın için aldığın ani kararları ve yapmayı planladığın her şeyi tekrar tekrar kontrol etmelisin. Bugün iletişim açısından yanlış anlaşılmamak ve rahat hareket edebilmek için düşüncelerini doğru ifade etmeye çalışmalısın.

9 Temmuz 2021 Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Başak; bu ara bütçeni dengelemek ve kazançlarını muhafaza etmekte zorlanabilir, ani harcamalarla karşılaşabilirsin. Sağlıklı iletişim kurmak için zorlanacağın bir günde olduğundan, eleştirisel yönünü biraz törpülemen gerekebilir. Bugün zaman zaman aklın geçmişteki olaylara takılabilir.

9 Temmuz 2021 Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Terazi; bugün dostların ve sevdiklerinle vakit geçirip onların verdiği destekle kendini motive olmuş hissedebilirsin. Tek başına çözmeye çalıştığın işlerde sınırlamalar ve beklemede kalmalar yaşayabilirsin. Bunun için ekip çalışmaları ile çok verimli zaman geçirebilir ve güzel işler ortaya koyabilirsin.

9 Temmuz 2021 Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Akrep; düşüncelerinde planlı ve kararlı olmak, yapacağın görüşme ve anlaşmalara olumlu yansıyabilir. Verimli iş birliklerine girebilir, sana keyif veren sohbetlere katılarak motivasyonunu yükseltebilirsin. Fakat sözcüklerini biraz dikkatli seçmeli, görüşlerini saldırgan bir tavırla ifade etmekten kaçınmalısın.

9 Temmuz 2021 Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Yay; bugün maddesel konular önem kazanıyor. Ortakların ve çalışma arkadaşlarınla, içinde bulunacağın konuyla alakalı olumlu sonuçlar alabilirsin. Sevdiklerinle iniş çıkışlar yaşayabilir ve duygularını kontrol etmekte zorlanabilirsin. Bütün organizasyonu ve planı sen yapmak isteyebilir ve tüm grubun sana uymasını bekleyebilirsin.

9 Temmuz 2021 Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Oğlak; kişisel ilişkilerde, karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendini kapana kısılmış ve duygusal gerilim halinde hissedebilirsin. Sevdiklerin ve çocuklarla olan iletişiminde kendini güvende ve huzurlu hissedebilir, maddi açıdan seni tatmin edecek gelişmeler yaşayabilirsin.

9 Temmuz 2021 Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Kova; aykırı düşüncelerinle yine ön planda olduğun bir günken, konu ne olursa olsun farklı konuşmayı adet haline getirmiş olabilirsin. Aşkını sıra dışı yaşamak istiyor olabilirsin fakat çevrendeki insanlar arkandan konuşuyor olabilirler. Bugün her konuyla alakalı kendini öne atabilirsin ama biraz daha temkinli olmalısın.

9 Temmuz 2021 Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Sevgili Balık; bugün sorunlarını çözüme ulaştırmanın en kolay yolu, iç sesine kulak vermen, sabırlı olman, temkini elden bırakmaman olabilir. Rutinlerinde planladığın değişikleri kendi tarzına uydurmaya çalışmalısın. Gizli duygularının seni etkilediği bir gün yaşıyor olabilirsin. İlişkinde seni yoran konuları bir kenara bırakıp yeniliklere açık olmalısın.