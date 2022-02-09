10 Şubat Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

Koç Burcu: Kalabalıkların arasındaki otoriter yapınız ve karamsar tutumunuz dikkatleri üstünüzde toplamaya yetiyor diyebilirim. Eşinizle ilgili geleceğe dair konuları konuşmak için gökyüzü sizi destekliyor.

Boğa Burcu: Kariyerinizle ilgili sıkıntı yaşadığınız konulardan çıkardığınız derslerin bulunduğu, yöneticilerinizle restleştiğiniz önemli bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla uyumu bulmak durumunda kalabileceğiniz enerjiler bulunuyor.

İkizler Burcu: Geçmiş aşk, beraberliklerle ilgili hukuksal konular gündeminizde olabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili küslüklere dikkat. Yeni bir eğitim sürecinde kendinizi göstereceğiniz güzel enerjiler altındasınız.

Yengeç Burcu: Ailenizin içerisinde gerçekleşen sıkıntılar, parasal konularda korkularınızın tetiklenmesine sebep verebilir. Dengeyi bulmak önemli.

Aslan Burcu: Beraberliğinizde yeni bir sürece geçmek ne kadar doğru şimdi karar zamanı. Ortaklık ya da önemli bir iş anlaşmasının bir dönüm noktasını yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu: Parasal konularla ilgili çalışma ve takım arkadaşlarınızın desteği ya da önemli bir projenin gündeme gelmesiyle rahatlamalar yaşanması muhtemel.

Terazi Burcu: Beraberliğinizde yaşadığınız problemleri zamana bırakmak oldukça kıymetli olabilir. Çocuklarınızla ilgilenmeli ve onların yanında bulunmalısınız

Akrep Burcu: Aile içinizdeki dengeyi bulmak her ne kadar zorlu olsa da önemli sıkıntılarınızın çözümü sanırım onların gönlünü kazanmaktan geçiyor diyebiliriz.

Yay Burcu: Seyahatler ve organizasyonlar, durmayan telefon görüşmeleri. Adeta bulunduğunuz ortamın popüler kişisi sizsiniz. Keyfini çıkarın derim. Eski arkadaşlarınızdan gelen bu kişi küs olduğunuz bir yakınınız olabilir, sizinle barışmak isteyecek gibi görünüyor.

Oğlak Burcu: Parasal konular dengeye girmese de önemli zorlukları göğüsleyebilecek alt yapı sizinle birlikte. Uzlaşmayı deneyebilirsiniz. Ameliyat ve hastalıklara biraz dikkatli olmalısınız.

Kova Burcu: Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken günlerden geçmektesiniz. Kendinizi göstereceğiniz pek çok konu karşınızda dururken, otorite olduğunuzu hatırlatmak pek çok kişiye karşı iyi olacak gibi görünüyor.

Balık Burcu: Zorlandığınız önemli bir fizik tedavi ya da sinir sisteminizle ilgili bir problem bulunuyorsa iyileşmeniz yakın, biraz daha sabır etmelisiniz. Karamsar ve kurban rolünden çıkarsanız gökyüzü sizin yanınızda.