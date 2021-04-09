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10 Nisan Cumartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 60 bine Dayandı!

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10 Nisan Cumartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 60 bine Dayandı!
09 Nisan 2021 Cuma 22:31

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 253 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 791 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 253 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 454'a yükseldi. Toplamda 40 milyon 994 bin 845 test yapıldı. Bugün yapılan 305 bin 103 testten, 55 bin 791 yeni vaka sayısı, 2 bin 408 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 745 bin 657 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 786 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 268 bin 678'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 658 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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