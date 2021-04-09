10 Nisan Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

10 Nisan 2021 burç yorumları araştırılıyor. 10 Nisan Yengeç burcu güne motivasyonla başlayacak, Aslan burcu parasal konularla ilgilenebilir. 10 Nisan 2021 Cumartesi günü Ay saat 09.11'de Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor olacak Merkür'ün uyumlu açılar içinde olacağı bugün hareketli enerjiler bizleri bekliyor. Venüs ile Jüpiter arasındaki uyumlu açının etkisiyle ikili ilişkilerimizde dengeli enerjiler var. Ay saat 09.11'e kadar boşlukta olacak. Ayda kapanma fazında. Bugünlerde yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmeliyiz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

10 Nisan 2021 Cumartesi günü Ay saat 09.11'de Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Merkür'ün uyumlu açılar içinde olacağı bugün hareketli enerjiler seni bekliyor. Venüs ile Jüpiter arasındaki uyumlu açının etkisiyle ikili ilişkilerinde dengeli enerjiler var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay saat 09.11'e kadar boşlukta olacak. Ayda kapanma fazında. Bu zamana kadar yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçeceği Cumartesi günü kariyerinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Hisseli kazanımlarınla ilgili konular öne çıkıyor. İkili ilişkilerindeki güzel destekler gün boyunca seni mutlu edebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah saatlerinde bilhassa rakiplerinle aranda zıtlaşmalar yaşanabilir. Sözlerini dikkatli seçmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca değişken enerjiler var. Sevdiklerini koruman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Çocuklarınla birlikte vakit geçirmekten hoşlandığın bir gündesin. Ay'ın Koç burcuna geçeceği sabah saatlerinde baş ağrıları yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ne zamandır aklında olan bir proje ile ilgili ailenden bir kişiden güzel bir destek görebilirsin. Sabah saatlerinde çatışmalara dikkat etmelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerinden alacağın bir destek az da olsa bir yarana merhem olabilir. Gün içerisinde zihinsel konularda zorlanmaların söz konusu olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Elindeki işlerini tamamlamak adına uygun enerjiler var. Parasal konular sabah saatlerinde zihnini meşgul edebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Değişken enerjiler güne hakimken planların bozulabilir. Güzel gelişmeler bilhassa günün ikinci yarısında partnerinle ilgili konularda artıyor.