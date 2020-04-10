10 NİSAN 2020 Cuma 2020 Korona Virüsü vaka sayıları ve ölüm sayıları Türkiye

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 10 NİSAN 2020 Cuma VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 10 NİSAN 2020 Cuma Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 10 NİSAN 2020 Cuma VAKA VE ÖLÜM SAYILARI



Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1 milyonu aştı malesef..

BUGÜNKÜ YAPILAN TEST SAYISI: 30.864

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4,747

BUGÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 98



Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü vaka sayısı 4,056 ölüm sayısı ise 96 olmuştu.

Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 47.029 oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden

sayımız ise yükselerek 1006 oldu.

Tüm uzmanlarımızın günlerdir uyardığı Pig eşiğine gelindi mi? Çünkü vaka sayıları malesef katlanarak artıyor artık.

Halkımız hem sağlığı için hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak çok ciddi şekilde endişeleniyor.

EN FAZLA Koronavirüs Vakası İSTANBUL'DA Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı, Ayrıca bakanlığın hazırladığı illere göre vaka dağılım haritasını basın mensuplarıyla paylaşan Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da olduğunu bildirdi.

İzmir ilimiz ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı.

Bu haber az önce kamusaati.com ekibince öğrenildi...Tüm dünyada ölüm sayıları katlanarak artıyor

Ölüm sayısı şoke edici boyutlara ulaştı...

Tam 80 bin kişi koronadan dolayı hayata gözlerini yumdu..

VAKA SAYISINDA BÖYLE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ

Tüm dünyadaki vaka sayısı tam 1 milyon kişiyi geçti..Önümüzdeki günlerde dünyada özellikle ABD,İSPANYA,İTALYA VE FRANSA da olağanüstü

durumlar ile karşılaşabiliriz.

Amerikan başkanı Trump'un bir hafta önce yaptığı açıklamada bu olayı 200 bin kişinin ölümü ile atlatırsak şanslıyız dedi fakat bu tahmin 200 bin kişiye kadar yükseldi.



Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

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