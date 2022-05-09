10 Mayıs Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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Güne 906,18 ile başlayan Gram Altın, saat 19:28 itibarıyla %0,22 azalışla 903,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük 892,43, en yüksek 912,46 seviyelerini gören Gram Altın, günü 905,21 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 903,24 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 14,9717 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:29 itibarıyla %0,90 artışla 15,0799 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,8503, en yüksek 14,9669 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,9530 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 09.05.2022 tarihinde ise 15,1381 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,0799 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,7956 ile başlayan Euro kuru, saat 19:28 itibarıyla %1,41 artışla 15,9971 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,6090, en yüksek 15,8517 seviyelerini gören Euro, günü 15,8155 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 11.04.2022 tarihinde ise 16,1352 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,9971 TL'ye karşılık gelmektedir.

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