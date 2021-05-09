10 Mayıs Pazartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 283 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 29'a yükseldi. Toplamda 49 milyon 390 bin 141 test yapıldı. Bugün yapılan 197 bin 468 testten, 15 bin 191 yeni vaka sayısı, 2 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 31 bin 141 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 694 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 716 bin 918'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 81 olduğu açıklandı.