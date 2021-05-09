10 Mayıs Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

10 Mayıs 2021 günlük burç yorumları hayatın farklı detaylarını gözler önüne seriyor. Günlük burç yorumlarında Aslan burcu kariyer konularıyla başlayacak, Akrep burcu projelerle ilgilenebilir. Kova burcu ise yeni ay öncesinde sağlık sorunu yaşayabilir.

Ay bugün saat 02.46'ya kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Saat 02.46'da Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca iştahımızın çok açık olduğunu fark edebiliriz. Salı günü Boğa burcunda meydana gelecek olan yeniay öncesinde gergin enerjiler içerisinde olabiliriz. Ay Jüpiter destekleyici açısı rüyalarımızı çok fazla öne çıkartabilir. Aklımızdaki fikirler ile ilgili destekleneceğimiz etkiler akşam saatlerinde ortaya çıkabilir. İşte 10 Mayıs 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün saat 02.46'ya kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Saat 02.46'da Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca yemek içmekle ilgili alanlara çok fazla para harcayabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın burcuna geçeceği bugün ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Hayatındaki bir bayan ile aranda bir tartışma yaşanabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde bilinç dışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Gece saatlerinde uyumakta zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Yeni ay öncesinde gerginlikler hissedebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin iddialarında tutarlı olup olmadığını tetkik etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Koç burcundan Boğa burcuna geçeceği bugün enerjisel anlamda dalgalı bir ruh haline sahip olabilirsin. Akşam saatlerinde boyun bölgenle ilgili ağrılara dikkat etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İlerlemeni sağlayacak kişilerden alacağın fikirler destekleyici olacaktır. Gün içinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Yeni ay öncesinde baş ağrıları yaşaman olasıdır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugün senin için çok daha fazla ön planda olacak.