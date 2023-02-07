10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin bilançosu

10 ilde etkili olan 7.7'lik depremde toplam 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi yaralandı.

Türkiye felaketi yaşıyor...

Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı.

100'den fazla artçı sarsıntı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye tüm kurumları ile seferber oldu.

İkinci sarsıntı 7.6

Çalışmalar sürerken son verilere göre 100'ün üzerinde 6.6 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçıların yanı sıra 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha felaketin sınırlarını zorladı.

Vefat sayısı 5 bin 434'e çıktı

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti.

31 bin 777 yaralı

31 bin 777 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığı depremde son verilere göre 5 bin 755 bina yıkıldı.