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10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.

10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi
Kamusaati
Kamusaati
07 Şubat 2023 Salı 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili bilgi verdi.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 ay OHAL ilan edildiğini duyurdu.

"Süreçleri hızla tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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