10 Haziran Perşembe Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 87 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 428'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 123 bin 336 test yapıldı.

Bugün yapılan 224 bin 193 testten, 6 bin 454 yeni vaka sayısı, 558 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 306 bin 690 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 647 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 179 bin 833'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 18 olduğu açıklandı.