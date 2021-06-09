10 Haziran Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında "7 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorum" diyen besici, bir vatandaşın 5 bin liraya çalışmayı kabul edeceğini söylemesiyle geri adım attı. Vatandaşın "Adresini ver ben geleceğim. 7 bin lira da istemiyorum, 5 bin lira ver ben geleceğim" dediği besici, tartışmanın sonunda "Benle uğraşmayın ben köylüyüm" diyerek çekip gitti.