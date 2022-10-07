10 bin TL'ye Etiler'de bulaşıkçı bulamayınca isyan etti

10 bin TL'ye Etiler'de bulaşıkçı bulamadığını ifade eden Kayhan Özekin, "Manchester’dan Ronaldo’yu, PSG’den Mbappe’yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok" diyerek isyan etti.

Türkiye'nin uzun bir süredir sıkıntısını yaşadığı işsizlik sorunu devam ederken, işverenler uygun maaşa rağmen işçi bulamamaktan dert yanıyor.

"10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamıyorum"

MasterChef’e katılan Kayhan Özekin'in, sosyal medyada bir video paylaşımı yaptı.

Paylaştığı videoda 10 bin TL'ye bulaşıkçı bulamadığından bahseden Özekin, isyan etti.

İstekleri eleştirdi

Kayhan Özekin, akabinde ise bulaşıkçıların isteklerini eleştirdi.

MasterChef’e katılan Kayhan Özekin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz"

"Etiler’in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım. Sabah alırsın akşam bırakırsın, Cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam."

"Mbappe’yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok"

"Ben anlamadım abi" diyen Kayhan Özekin, "Manchester’dan Ronaldo’yu, PSG’den Mbappe’yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki." ifadelerini kullandı.