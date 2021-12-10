10 Aralık Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

10 Aralık 2021 Cuma günü burç yorumlarında yeni sözleşmeler, eğlenceler ve sürprizler kapıda. Aslan burcu evlilik veya kariyer gibi yeni bir sözleşmeye imza atabilir. Peki 10 Aralık 2021 Cuma günü burçları neler bekliyor? İşte cevabı...

10 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu: Eşinizle ya da dostlarınızla ilgili toparlamak istediğiniz konular bulunuyorsa şans sizden yana. Sürpiz karşılaşmalar ve davetler gelirse eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Boğa Burcu: Çalışma arkadaşlarınızdan ve yöneticilerinizden destek geliyor. Sağlığınızın toparlandığı günlerden geçmektesiniz.

İkizler Burcu: Seyahat ve taşınma konularınız gündemde. Hukuki konulardan yana oldukça şanslısınız.

Yengeç Burcu: Parasal konularınızla ilgili gün içerisinde çözüm yolları bulmak önemli. Ev alım satım işlemleriyle ilgili problem yaşadıysanız gün içerisinde çözüm yollarını farkedeceksiniz.

Aslan Burcu: Evlilik ya da kariyerinizle ilgili yeni bir süreç ve yeni sözleşmelerin aktif olduğu güzel bir gün. Dostlarınızdan fayda göreceksiniz.

Başak Burcu: Sağlığınızla ilgili şeker problemine gün içerisinde dikkat ediniz. Finansal sıkıntılar, çözüm yollarıyla birlikte karşınızda.

Terazi Burcu: Beraberliğinizde yaşadığınız sıkıntıları gün içerisinde kendinizi tüm samimiyetinizle birlikte anlatarak çözmek oldukça kıymetli.

Akrep Burcu: Aile içinizdeki sıkıntıları çözmek ve onların gönlünü kazanmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yeni bir ev alma ya da evlilik gibi bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz.

Yay Burcu: Hafta sonu organizasyonu, kalabalık gruplar, kendinizi göstereceğiniz pek çok eğlenceli aktivite sizinle birlikte olacak. Çocuklarınızı ihmal ettiyseniz çıkacağınız güzel bri seyahat ruhunuza iyi gelebilir.

Oğlak Burcu: Parasal konular ve yöneticilerinizle anlaşma arifesinde olabilirsiniz. Belki içinizden farklı düşünseniz de dışarıya karşı takındığınız tavır, para ve kazanç yollarınızın açılmasına sebep olabilir.

Kova Burcu: Gün içerisinde tabiri caizse biraz çapkın ve flörtöz yapınızla gönülleri mest ediyor olabilirsiniz. Pek çok konuda gökyüzünün desteğini arkanıza aldığınızı söyleyebilirim. Bu şansla, yarım kalan pek çok konu ve projeyi şimdi tamamlama zamanı.

Balık Burcu: İyileştiğiniz güzel bir süreçten geçmektesiniz. Kayıplarınızı kazanç olarak görün, Allah hayırlı olmayan kişileri yakınınızdan uzaklaştırıyor olabilir. Bazen ıssızlaşmak, kalabalıkların arasında olmaktan çok daha iyidir.