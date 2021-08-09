10 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

10 Ağustos 2021 burç yorumları sorumluluklara ve ilişkilere dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları aşk, ilişkiler, sağlık ve para konularında bilgi veriyor. 10 Ağustos Salı günü Koç burcu güne hareketli başlayabilir, Oğlak burcunu parasal konularla ilgilenebilir.

10 AĞUSTOS SALI BURÇ YORUMLARI

10 Ağustos Salı günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Venüs Neptün karşıtlığının gerçekleşeceği bugün özel ilişkilerde aldanmalara karşı dikkatli olmamız gerektiğine vurgu yapıyor. Ay'ın Mars ile olan açısı enerjik hissedeceğimiz bir güne işaret ediyor. Akşam saatlerinde alacağımız haberler yüzümüzü güldürebilir. İşte 10 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün boyunca Başak burcunda ilerliyor olacak. Daha çok keyifli zaman geçirebileceğin ve yaratıcılığını kullanabileceğin alanlarla uğraşman iyi olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Salı günü boyunca olayları gereğinden fazla abartman aile bireylerini kızdırabilir. Venüs ile Neptün arasındaki etkileşimin etkisiyle sanatsal konulara yönlenebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün içerisinde kardeşlerinle ilgili konularda cesaretle adım atman gerekebilir. Venüs ile Neptün etkileşimi bugün kesinleşecek. Yaratıcı enerjilerinin hâkim olduğu bir gündesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Salı günü boyunca yaratıcı enerjin hayli yüksek. Ancak gece saatlerinde bir kadının beklenmedik tavırları senin işlerini bozabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay salı günü Başak burcunda ilerliyor olacak. Fiziksel özelliklerin, hayata bakışın ile ilgili konularda önemli kararlar alman olası gözüküyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Gün içerisinde endişeli durumların söz konusu olabilir. Duygusal enerjilerinin hâkim olduğu bir gündesin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gökyüzü enerjilerinin yoğun olduğu bugünlerde organizasyonel meselelerde önemli kararlar alabilirsin. Bilinçaltı çalışmaları yapmak adına güzel bir gün.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili olarak otorite pozisyonu kişilerden birtakım talimatlar alabilirsin. Venüs ile Neptün arasındaki etkileşimin etkin olacağı gün boyunca yaratıcı alanlara yönlenebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Günün ilk yarısında uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Bugünlerde yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde hisseli kazanımlarınla ilgili konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşırı özgürlükçü ve değişken tavırların partnerinle aranın açılmasına sebep olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay'ın Başak burcunda ilerleyeceği günün genelinde eşinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Bireysel taraflarını daha çok vurgulamak isteyebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Venüs ile Neptün arasındaki etkileşimin gün boyunca etkili olacağı salı günü boyunca yaratıcı ve sanatsal çalışmalara vakit ayırabilirsin. Ay bugün Başak burcuna geçiş yapacak.