10 adımda, İŞKUR'dan işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR genel müdürlüğü, işçi ilanlarına nasıl başvuru yapılacağını açıkladı



1. GİRİŞ

Tüm Dünya çapında gündem olan ve yakın zamanda ülkemizde de tespit edilen yeni tip Koronavirüse karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmaları ve tedbirleri bulunmaktadır. Bu minvalde, İŞKUR aracılığı ile ilan edilen ve zaman zaman hizmet binalarımızda yoğunluğa neden olan kamu işçi alımları başvurularına ilişkin bazı önlemlerin alınması ihtiyacı oluşmuştur. Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak veya E-devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuruların alınacağı 15.03.2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde duyurulmuştu. Bu kapsamda, başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden nasıl başvuru yapılacağını göstermek amacıyla bu rehber hazırlanmıştır.

2. İŞ ARAYAN KAYDI OLUŞTURMA

Öncelikle kamu işçi alımlarına başvuru yapabilmek için eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "üye ol" seçeneğini tıklayarak ve gerekli bilgileri doldurarak kaydınızı yapmanız gerekmektedir.



Akabinde özgeçmiş sayfanızda yer alan "öğrenim bilgileri" ile "meslek bilgileri" alanlarını doldurmanız ve "kişisel bilgiler" alanında yer alan "İş Arama Statüsü"ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekmektedir.

Ayrıca, varsa ilgili mesleğe ilişkin iş tecrübesi, sürücü belgesi, yabancı dil ve sınav bilgileri gibi diğer bilgiler de eklenebilir.

İlana başvuru yapmak için sertifika isteniliyorsa ek özellik kısmında yer alan nitelik sekmesine girilerek mesleki belge ve sertifikanızı ekleyebilirsiniz.

Eğer istihdamı zorunlu olan gruba giriyorsanız (engelli, eski hükümlü) veya Kamunun bazı işgücü istemlerine gönderilmede öncelik tanınmasına neden olan bir özelliğiniz var ise "Kişisel Durum" alanına bilgilerinizi girebilirsiniz.

Bilgilerinizi girdikten sonra "Ekle" seçeneğine basmanız ve öncelik durumunuzu gösterir alanda yer alan "Seç" seçeneğine basarak durumunuzu kanıtlayıcıyı belgeyi sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Sisteme yüklemeniz sonrasında belgeniz gerekli şartları sağlıyor ise il müdürlüğü/hizmet merkezi yetkilileri tarafından onaylanacaktır. Onaylanmasının akabinde kişisel durumunuza uygun işlere başvuru yapabilirsiniz.

Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan sayfanızda "İş İlanları" sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. "Bana Uygun İşler" sekmesine tıkladığınızda ise sadece özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşabilirsiniz.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınmaktadır.

7. ADRES UYARISI ALANLARIN BAŞVURU YAPABİLECEĞİ İLANLAR

Öte yandan; başvuru tarihleri içerisinde ilanın açıldığı yer içerisinde adresini taşıyanların başvuruları kabul edilecektir. Örneğin; Ankara il düzeyinde açılan bir kamu ilanına, başvuru tarihleri içerisinde Çankaya ilçesinden Keçiören ilçesine adresini taşıyan kişinin başvurusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan; örneğin, başvuru tarihleri içerisinde Ankara ilinden Zonguldak iline adresini taşıyanların ise Zonguldak ilinde ikamet şartı arayan ilana başvurusu kabul edilmeyecektedir. Ancak; aynı tarihte Ankara ilinde adresini taşımadan önce açılmış ilan var ise, Ankara ilinde açılmış olan ilana başvuru yapabilecektir.

Bu durumda, E-Devlet üzerinden alacağınız Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama raporuyla başvuru tarihleri içerisinde size en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine başvurmanız gerekmektedir. Söz konusu raporda yer alan tescil tarihi esas alınacaktır.